האסטרטגיה של חמאס לשמר כוח ושליטה ברצועה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס גיבש כבר אסטרטגיה ברורה כיצד להמשיך ולשלוט ברצועת עזה הן בהיבט הצבאי והן בהיבט האזרחי.

לדבריהם, בחמאס לא מוטרדים מהקמת "ועדת הטכנוקרטים" שאמורה לנהל את החיים האזרחיים ברצועה. מדובר בוועדה ש-12 חבריה הם תושבי הרצועה ובני משפחותיהם חיים בה, כך שחמאס יכול בכל רגע נתון לאיים עליהם כדי להשיג את מבוקשו.