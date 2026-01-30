כניסה
חמאס מנסה לבסס דרך שתאפשר לו להמשיך להחזיק בחלק מהנשק ובכוח פוליטי. לפי גורמי ביטחון בכירים, ההערכה היא כי הוא שואף ליישם ברצועה את מודל חיזבאללה בלבנון – ימשיך לשלוט בשטח בפועל ללא אחריות אזרחית ושלטונית

יוני בן מנחם | 30 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האסטרטגיה של חמאס לשמר כוח ושליטה ברצועה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס גיבש כבר אסטרטגיה ברורה כיצד להמשיך ולשלוט ברצועת עזה הן בהיבט הצבאי והן בהיבט האזרחי.

לדבריהם, בחמאס לא מוטרדים מהקמת "ועדת הטכנוקרטים" שאמורה לנהל את החיים האזרחיים ברצועה. מדובר בוועדה ש-12 חבריה הם תושבי הרצועה ובני משפחותיהם חיים בה, כך שחמאס יכול בכל רגע נתון לאיים עליהם כדי להשיג את מבוקשו.

כמו כן, הוועדה מתכוונת לפעול באמצעות מערכת הפקידים הממשלתית והמוניציפלית הקיימת ברצועה, המונה כ-40 אלף פקידים שמקבלים משכורות מחמאס. אין להם שום כוונה לפטר אותם מתפקידם, וכך חמאס יוכל להמשיך ולשלוט מאחור הקלעים. לכן הוא מודיע בגלוי כי יעביר את כל הסמכויות האזרחיות לוועדה הזו.

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

