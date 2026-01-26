בכירים בירושלים מעריכים כי וושינגטון לא זנחה את האופציה הצבאית נגד איראן, אלא מכוונת לפעול בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם את המהלך עם גל מחאה מחודש
יוני בן מנחם | 26 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בישראל שומרים על שתיקה; איראן מהדקת את מערכי האבטחה – המזרח התיכון במצב המתנה להחלטה האמריקנית | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הצהרותיו האחרונות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – שכללו תמיכה פומבית במפגינים באיראן ואיומים מרומזים בפעולה צבאית – לא היו ספונטניות, אלא חלק ממהלך מתוכנן היטב. וושינגטון, כך לפי אותם גורמים, לא ויתרה על האופציה הצבאית, אלא התאימה את לוחות הזמנים למציאות המשתנה בשטח.
דעיכת גל המחאה המהיר, לאחר לילות אלימים שבהם דיכא המשטר את ההפגנות ביד קשה, הפחיתה את הדחיפות לפעולה מיידית – אך לא ביטלה את עצם הכוונה. מבחינת הממשל האמריקני, מהלך צבאי עשוי לצאת אל הפועל בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם אותו עם חידוש גל המחאה, בין היתר באמצעות רזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האסלאמית ב-1979.
לטענת אותם גורמים, השתיקה הישראלית בתקופה האחרונה – בניגוד לרטוריקה התקיפה שאפיינה את העבר – אינה מעידה על נתק או אדישות, אלא על בחירה טקטית מודעת. מטרתה – להשאיר את וושינגטון בחזית הגלויה של העימות מול טהראן. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מצוי בסוד התוכניות האמריקניות ומתואם באופן מלא עם טראמפ. במקרה של תקיפה איראנית ישירה על ישראל, לרבות באמצעות טילים בליסטיים, ישראל תתערב ותפעל להשמדת משגרי הטילים ומפעלי הייצור.
