בישראל שומרים על שתיקה; איראן מהדקת את מערכי האבטחה – המזרח התיכון במצב המתנה להחלטה האמריקנית | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הצהרותיו האחרונות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – שכללו תמיכה פומבית במפגינים באיראן ואיומים מרומזים בפעולה צבאית – לא היו ספונטניות, אלא חלק ממהלך מתוכנן היטב. וושינגטון, כך לפי אותם גורמים, לא ויתרה על האופציה הצבאית, אלא התאימה את לוחות הזמנים למציאות המשתנה בשטח.

דעיכת גל המחאה המהיר, לאחר לילות אלימים שבהם דיכא המשטר את ההפגנות ביד קשה, הפחיתה את הדחיפות לפעולה מיידית – אך לא ביטלה את עצם הכוונה. מבחינת הממשל האמריקני, מהלך צבאי עשוי לצאת אל הפועל בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם אותו עם חידוש גל המחאה, בין היתר באמצעות רזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האסלאמית ב-1979.