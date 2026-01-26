כניסה
בכירים בירושלים מעריכים כי וושינגטון לא זנחה את האופציה הצבאית נגד איראן, אלא מכוונת לפעול בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם את המהלך עם גל מחאה מחודש

יוני בן מנחם | 26 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בישראל שומרים על שתיקה; איראן מהדקת את מערכי האבטחה – המזרח התיכון במצב המתנה להחלטה האמריקנית | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הצהרותיו האחרונות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – שכללו תמיכה פומבית במפגינים באיראן ואיומים מרומזים בפעולה צבאית – לא היו ספונטניות, אלא חלק ממהלך מתוכנן היטב. וושינגטון, כך לפי אותם גורמים, לא ויתרה על האופציה הצבאית, אלא התאימה את לוחות הזמנים למציאות המשתנה בשטח.

דעיכת גל המחאה המהיר, לאחר לילות אלימים שבהם דיכא המשטר את ההפגנות ביד קשה, הפחיתה את הדחיפות לפעולה מיידית – אך לא ביטלה את עצם הכוונה. מבחינת הממשל האמריקני, מהלך צבאי עשוי לצאת אל הפועל בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם אותו עם חידוש גל המחאה, בין היתר באמצעות רזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האסלאמית ב-1979.

לטענת אותם גורמים, השתיקה הישראלית בתקופה האחרונה – בניגוד לרטוריקה התקיפה שאפיינה את העבר – אינה מעידה על נתק או אדישות, אלא על בחירה טקטית מודעת. מטרתה – להשאיר את וושינגטון בחזית הגלויה של העימות מול טהראן. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מצוי בסוד התוכניות האמריקניות ומתואם באופן מלא עם טראמפ. במקרה של תקיפה איראנית ישירה על ישראל, לרבות באמצעות טילים בליסטיים, ישראל תתערב ותפעל להשמדת משגרי הטילים ומפעלי הייצור.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי. די. ואנס, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 25 באוגוסט 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי. די. ואנס, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 25 באוגוסט 2025 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה פיט הגסת׳
ארה"ב צפויה להשלים בקרוב את פריסת הכוחות באזור – מהי תוכניתו של טראמפ?

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים מעריכים כי רגע ההכרעה בנוגע למבצע צבאי נגד איראן מתקרב, בעוד נשיא ארה"ב ממשיך לשדר מסרים סותרים

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, 19 במאי 2025
האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט להקפיא את יישום ההסכם שנחתם בחודש יולי 2025, בשל המתיחות בנוגע לגרינלנד. בכיר באיחוד האירופי מסר לעיתון: "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
על רקע המתיחות באזור – איראן וארה"ב מגבירות את האיומים ההדדיים | פרשנות

יוני בן מנחם

אתמול הוציאה ועדת הביטחון של הפרלמנט האיראני איום לפיו פגיעה בח'מינאי תביא לפרסום פתווה הקוראת לג'יהאד – מלחמת קודש. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לא מדובר באיום ריק מתוכן. במקביל, טראמפ מגביר את רף האיומים וממשיך לשלוח כוחות למזרח התיכון

רצועת עזה, 1 באפריל 2024
האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות

יוני בן מנחם

הוועדה, האמורה לנהל את הרצועה תחת מועצת השלום של טראמפ, ניצבת בפני אתגרים משמעותיים: מחלוקות פנים-פלסטיניות סביב סמכויות השליטה, חילוקי דעות באשר להרכב צוותי העבודה, וכן קושי בהתמודדות מול העמדה הישראלית

כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026
לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, במקביל לדיווחים מאיראן על דעיכת גל המחאה בצל הדיכוי האלים שמפעיל המשטר. לדבריהם, ישנם מספר תרחישים אפשריים, כשטראמפ עצמו ככל הנראה יקבע איזה מהם ייצא אל הפועל

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
בירושלים מעריכים: משטר האייתולות יתקשה לשרוד לאורך זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי המשטר האיראני מצוי בתהליך מתמשך של שחיקה, והקרע בינו לבין החברה האיראנית הולך ומעמיק. גם אם המחאה הנוכחית תדעך, נוכח המשבר העמוק במדינה – צפוי גל נוסף

