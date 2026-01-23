כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים מעריכים כי רגע ההכרעה בנוגע למבצע צבאי נגד איראן מתקרב, בעוד נשיא ארה"ב ממשיך לשדר מסרים סותרים

יוני בן מנחם | 23 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ארה"ב צפויה להשלים בקרוב את פריסת הכוחות באזור – מהי תוכניתו של טראמפ?

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי ארה"ב תשלים בקרוב את פריסת כוחותיה במזרח התיכון, וכי רגע ההכרעה בנוגע לאפשרות של מבצע צבאי נגד איראן הולך ומתקרב.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לשדר מסרים סותרים וליצור עמימות סביב כוונותיו. בכינוס הכלכלי בדאבוס אמר: "האיראנים רוצים עכשיו לדבר, אז נדבר". לעומת זאת, בשיחה עם עיתונאים על סיפון המטוס הנשיאותי אמש, כשנשאל האם ידרוש מהמנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לפרוש מתפקידו, השיב: "אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הם יודעים מה אנחנו רוצים. יש הרבה הרג. יש לנו ארמדה מסיבית שנעה לכיוון איראן, ואני מקווה ששום דבר לא יקרה ושלא נצטרך להשתמש בה".

להערכתם של גורמים מדיניים בכירים, האיראנים ינסו למשוך זמן ולמסמס את כוונת ארה"ב להפעיל עליהם לחץ צבאי. עם זאת, הסיכויים שטהראן תסכים לדרישה האמריקנית לעצור לחלוטין את פרויקט הגרעין ואת ייצור הטילים הבליסטיים נחשבים קלושים. ההערכה היא שטראמפ מתמהמה ואף מטעה, אך טרם ויתר על האפשרות להנחית מכה צבאית על איראן – אף שקיימות הערכות שונות באשר לעוצמתה, לאופייה ולמטרותיה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה פיט הגסת׳

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה פיט הגסת׳, 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, 19 במאי 2025
האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט להקפיא את יישום ההסכם שנחתם בחודש יולי 2025, בשל המתיחות בנוגע לגרינלנד. בכיר באיחוד האירופי מסר לעיתון: "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
על רקע המתיחות באזור – איראן וארה"ב מגבירות את האיומים ההדדיים | פרשנות

יוני בן מנחם

אתמול הוציאה ועדת הביטחון של הפרלמנט האיראני איום לפיו פגיעה בח'מינאי תביא לפרסום פתווה הקוראת לג'יהאד – מלחמת קודש. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לא מדובר באיום ריק מתוכן. במקביל, טראמפ מגביר את רף האיומים וממשיך לשלוח כוחות למזרח התיכון

רצועת עזה, 1 באפריל 2024
האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות

יוני בן מנחם

הוועדה, האמורה לנהל את הרצועה תחת מועצת השלום של טראמפ, ניצבת בפני אתגרים משמעותיים: מחלוקות פנים-פלסטיניות סביב סמכויות השליטה, חילוקי דעות באשר להרכב צוותי העבודה, וכן קושי בהתמודדות מול העמדה הישראלית

כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026
לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, במקביל לדיווחים מאיראן על דעיכת גל המחאה בצל הדיכוי האלים שמפעיל המשטר. לדבריהם, ישנם מספר תרחישים אפשריים, כשטראמפ עצמו ככל הנראה יקבע איזה מהם ייצא אל הפועל

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
בירושלים מעריכים: משטר האייתולות יתקשה לשרוד לאורך זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי המשטר האיראני מצוי בתהליך מתמשך של שחיקה, והקרע בינו לבין החברה האיראנית הולך ומעמיק. גם אם המחאה הנוכחית תדעך, נוכח המשבר העמוק במדינה – צפוי גל נוסף

כוחות צה״ל בתרגיל צבאי סמוך לגבול לבנון, 24 באוקטובר 2023
מול איזה חיזבאללה תתמודד ישראל במבצע הבא?

משה ויסטוך

לאחר כישלונה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, יתכן שישראל עומדת בפני מבצע צבאי להחלשתו. טל בארי, ראש מחלקת המחקר במכון "עלמא", מסביר על האתגרים מולם תעמוד ישראל: "חיזבאללה הגדיר את הכטב"מים כמאמץ המנצח של המלחמה הבאה"

שתפו: