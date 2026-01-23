ארה"ב צפויה להשלים בקרוב את פריסת הכוחות באזור – מהי תוכניתו של טראמפ?

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי ארה"ב תשלים בקרוב את פריסת כוחותיה במזרח התיכון, וכי רגע ההכרעה בנוגע לאפשרות של מבצע צבאי נגד איראן הולך ומתקרב.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ממשיך לשדר מסרים סותרים וליצור עמימות סביב כוונותיו. בכינוס הכלכלי בדאבוס אמר: "האיראנים רוצים עכשיו לדבר, אז נדבר". לעומת זאת, בשיחה עם עיתונאים על סיפון המטוס הנשיאותי אמש, כשנשאל האם ידרוש מהמנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לפרוש מתפקידו, השיב: "אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הם יודעים מה אנחנו רוצים. יש הרבה הרג. יש לנו ארמדה מסיבית שנעה לכיוון איראן, ואני מקווה ששום דבר לא יקרה ושלא נצטרך להשתמש בה".