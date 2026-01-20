הוועדה, האמורה לנהל את הרצועה תחת מועצת השלום של טראמפ, ניצבת בפני אתגרים משמעותיים: מחלוקות פנים-פלסטיניות סביב סמכויות השליטה, חילוקי דעות באשר להרכב צוותי העבודה, וכן קושי בהתמודדות מול העמדה הישראלית
יוני בן מנחם | 20 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הקמת הוועדה הטכנוקרטית ברצועת עזה, שתפעל תחת פיקוח "מועצת השלום" בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מהווה ניסיון משמעותי מצד הממשל האמריקני לייצב את הרצועה ולהתקדם ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.
עם זאת, המציאות בשטח נותרת מורכבת. שאלות כבדות משקל עולות באשר ליכולתה של הוועדה לפעול בתוך סביבה פוליטית סבוכה, רוויית מאבקי כוח פנימיים ואינטרסים ביטחוניים ישראליים.
על פי התוכנית, הוועדה הטכנוקרטית אמורה לנהל את רצועת עזה במסגרת השלב השני של ההסכם, ולשאת באחריות על השירותים הציבוריים, שיקום התשתיות ומתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית. סוגיית פירוק הנשק של ארגוני הטרור, ובראשם חמאס, אינה נמצאת בסמכות הוועדה, אלא אמורה להיות מטופלת בידי כוח בין-לאומי שטרם הוקם.
