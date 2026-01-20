כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הוועדה, האמורה לנהל את הרצועה תחת מועצת השלום של טראמפ, ניצבת בפני אתגרים משמעותיים: מחלוקות פנים-פלסטיניות סביב סמכויות השליטה, חילוקי דעות באשר להרכב צוותי העבודה, וכן קושי בהתמודדות מול העמדה הישראלית

יוני בן מנחם | 20 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הקמת הוועדה הטכנוקרטית ברצועת עזה, שתפעל תחת פיקוח "מועצת השלום" בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מהווה ניסיון משמעותי מצד הממשל האמריקני לייצב את הרצועה ולהתקדם ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.

עם זאת, המציאות בשטח נותרת מורכבת. שאלות כבדות משקל עולות באשר ליכולתה של הוועדה לפעול בתוך סביבה פוליטית סבוכה, רוויית מאבקי כוח פנימיים ואינטרסים ביטחוניים ישראליים.

על פי התוכנית, הוועדה הטכנוקרטית אמורה לנהל את רצועת עזה במסגרת השלב השני של ההסכם, ולשאת באחריות על השירותים הציבוריים, שיקום התשתיות ומתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית. סוגיית פירוק הנשק של ארגוני הטרור, ובראשם חמאס, אינה נמצאת בסמכות הוועדה, אלא אמורה להיות מטופלת בידי כוח בין-לאומי שטרם הוקם.

רצועת עזה, 1 באפריל 2024

רצועת עזה, 1 באפריל 2024 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026
לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, במקביל לדיווחים מאיראן על דעיכת גל המחאה בצל הדיכוי האלים שמפעיל המשטר. לדבריהם, ישנם מספר תרחישים אפשריים, כשטראמפ עצמו ככל הנראה יקבע איזה מהם ייצא אל הפועל

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
בירושלים מעריכים: משטר האייתולות יתקשה לשרוד לאורך זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי המשטר האיראני מצוי בתהליך מתמשך של שחיקה, והקרע בינו לבין החברה האיראנית הולך ומעמיק. גם אם המחאה הנוכחית תדעך, נוכח המשבר העמוק במדינה – צפוי גל נוסף

כוחות צה״ל בתרגיל צבאי סמוך לגבול לבנון, 24 באוקטובר 2023
מול איזה חיזבאללה תתמודד ישראל במבצע הבא?

משה ויסטוך

לאחר כישלונה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, יתכן שישראל עומדת בפני מבצע צבאי להחלשתו. טל בארי, ראש מחלקת המחקר במכון "עלמא", מסביר על האתגרים מולם תעמוד ישראל: "חיזבאללה הגדיר את הכטב"מים כמאמץ המנצח של המלחמה הבאה"

בנו של השאה האיראני לשעבר, מוחמד רזא פהלווי, 23 ביוני 2025
האם רזא פהלווי יכול להפוך למנהיג איראן ביום שאחרי? | פרשנות

יוני בן מנחם

בנו הגולה של השאה, שהודח במהפכה האסלאמית באיראן ב-1979, בולט בהופעות בתקשורת וברשתות ואף פונה לתמיכה מהמערב. עם זאת, ממשל טראמפ נמנע בשלב זה מלתמוך בו, וגורמים בכירים בישראל מציינים כי הלגיטימיות שלו באיראן עדיין אינה רחבה מספיק

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בעת ביקורו של בן סלמאן באנקרה, 22 ביוני 2022
בישראל עוקבים בדריכות אחר כוונת טורקיה להצטרף להסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי הצטרפות טורקיה להסכם הגנה משולש עם אותן מדינות עשויה להוביל ליצירת ציר סוני אזורי, שעלול לחייב את ישראל להסתגל למציאות אסטרטגית מורכבת יותר

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, לצד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן ובכירים נוספים
גל המחאה באיראן עולה מדרגה, אך נכון לרגע זה המשטר עדיין יציב | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה נטישה משמעותית של מוקדי שלטון מרכזיים – לא בצבא הסדיר, לא ב"משמרות המהפכה" ולא בכוחות הבסיג'. הלילה שלח נשיא ארה"ב מסר לאזרחי איראן: "אתם צריכים להיות רציניים ביחס לחירות. אתם עם אמיץ מאוד"

שתפו: