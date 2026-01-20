האם ועדת הטכנוקרטים ברצועת עזה מסוגלת לעמוד במשימתה? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הקמת הוועדה הטכנוקרטית ברצועת עזה, שתפעל תחת פיקוח "מועצת השלום" בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מהווה ניסיון משמעותי מצד הממשל האמריקני לייצב את הרצועה ולהתקדם ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.

עם זאת, המציאות בשטח נותרת מורכבת. שאלות כבדות משקל עולות באשר ליכולתה של הוועדה לפעול בתוך סביבה פוליטית סבוכה, רוויית מאבקי כוח פנימיים ואינטרסים ביטחוניים ישראליים.