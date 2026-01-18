כניסה
גורמים בכירים בישראל מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות למזרח התיכון, במקביל לדיווחים מאיראן על דעיכת גל המחאה בצל הדיכוי האלים שמפעיל המשטר. לדבריהם, ישנם מספר תרחישים אפשריים, כשטראמפ עצמו ככל הנראה יקבע איזה מהם ייצא אל הפועל

יוני בן מנחם | 18 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות צבאיים למזרח התיכון, שומרת על אופציה התקפית ומקיימת תיאום הדוק עם ישראל. במקביל, דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת גל המחאה, בעקבות דיכוי אלים ואכזרי מצד משטר האייתולות.

בסוף השבוע האחרון יזמה וושינגטון דיון מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם על רקע האירועים באיראן. גורמים מדיניים בכירים אמרו כי ארה"ב הציגה את המשטר האיראני כאיום מתמשך על שלום העולם – לא רק בשל הדיכוי האלים של המפגינים, אלא גם לנוכח מדיניותו האזורית, תמיכתו בארגוני טרור והמשך פיתוח תוכניות הגרעין והטילים. לדבריהם, הדיון אינו תגובה נקודתית לאירועים האחרונים, אלא חלק ממערכה רחבה של ממשל טראמפ שמטרתה לבודד את המשטר ולהכשיר את הקרקע לעימות מדיני ואף צבאי.

המסר המרכזי של וושינגטון היה כפול: תמיכה פומבית במפגינים באיראן, לצד איתות ברור כי נשקלים צעדים חריפים יותר, כולל פעולה צבאית, אם הדיכוי יימשך.

כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026

כוחות ביטחון במהלך הפגנת תמיכה בממשל האיראני בטהראן, 12 בינואר 2026 | צילום: Stringer/Getty Images

