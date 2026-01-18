לאחר שלושה שבועות של מחאה – לאן פני איראן? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי ארה"ב ממשיכה להזרים כוחות צבאיים למזרח התיכון, שומרת על אופציה התקפית ומקיימת תיאום הדוק עם ישראל. במקביל, דיווחים מאיראן מצביעים על דעיכת גל המחאה, בעקבות דיכוי אלים ואכזרי מצד משטר האייתולות.

בסוף השבוע האחרון יזמה וושינגטון דיון מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם על רקע האירועים באיראן. גורמים מדיניים בכירים אמרו כי ארה"ב הציגה את המשטר האיראני כאיום מתמשך על שלום העולם – לא רק בשל הדיכוי האלים של המפגינים, אלא גם לנוכח מדיניותו האזורית, תמיכתו בארגוני טרור והמשך פיתוח תוכניות הגרעין והטילים. לדבריהם, הדיון אינו תגובה נקודתית לאירועים האחרונים, אלא חלק ממערכה רחבה של ממשל טראמפ שמטרתה לבודד את המשטר ולהכשיר את הקרקע לעימות מדיני ואף צבאי.