בירושלים מעריכים: משטר האייתולות יתקשה לשרוד לאורך זמן | פרשנות

על רקע גל המחאה באיראן, שנמשך ומקבל רוח גבית מהקהילה הבין-לאומית, פרשנים ערבים במזרח התיכון מעריכים כי למשטר האיראני הנוכחי אין סיכויי שרידות גבוהים במקרה של עימות צבאי עם ממשל טראמפ. לשיטתם, קריסת משטרו של בשאר אסד בסוריה והמבצע האמריקני המוצלח לחטיפת נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, המחישו כי איראן אינה יכולה להסתמך על רוסיה וסין כמי שיגנו על האינטרסים שלה בעת משבר.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי השתיקה הדיפלומטית של מוסקבה ובייג'ינג סללה את הדרך להשתלטות אמריקנית על משאבי האנרגיה והמחצבים של ונצואלה. רוסיה העדיפה להתמקד בצרכיה האסטרטגיים בזירה האוקראינית ולא להיחלץ לעזרתו של אסד, בעוד סין בחרה להגן על האינטרסים הכלכליים הגלובליים שלה ולהימנע מעימות ישיר עם וושינגטון.