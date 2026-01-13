מול איזה חיזבאללה תתמודד ישראל במבצע הבא?

גורמים בכירים בישראל מסרו כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה נטישה משמעותית של מוקדי שלטון מרכזיים – לא בצבא הסדיר, לא ב"משמרות המהפכה" ולא בכוחות הבסיג'. הלילה שלח נשיא ארה"ב מסר לאזרחי איראן: "אתם צריכים להיות רציניים ביחס לחירות. אתם עם אמיץ מאוד"