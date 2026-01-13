כניסה
לאחר כישלונה של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, יתכן שישראל עומדת בפני מבצע צבאי להחלשתו. טל בארי, ראש מחלקת המחקר במכון "עלמא", מסביר על האתגרים מולם תעמוד ישראל: "חיזבאללה הגדיר את הכטב"מים כמאמץ המנצח של המלחמה הבאה"

משה ויסטוך | 13 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מול איזה חיזבאללה תתמודד ישראל במבצע הבא?

בחודש אוגוסט האחרון קיבלה ממשלת לבנון החלטה לפרק את חיזבאללה מנשקו. ברקע ניתן אולטימטום אמריקני שלפיו המהלך אמור להסתיים עד סוף שנת 2025.

מאז פקע האולטימטום, אך ממשלת לבנון לא הצליחה עד כה להביא לפירוק הארגון מנשקו, בעוד שמזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, ממשיך להצהיר בנאומיו כי הארגון לא יתפרק מנשקו.

גורמי ביטחון בכירים בישראל מסרו למגזין אפוק כי לאחר קבלת אור ירוק עקרוני מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שוקל הדרג המדיני בישראל יציאה למבצע צבאי בלבנון במטרה להסיר את האיום על גבול הצפון.

כוחות צה״ל בתרגיל צבאי סמוך לגבול לבנון, 24 באוקטובר 2023

כוחות צה״ל בתרגיל צבאי סמוך לגבול לבנון, 24 באוקטובר 2023 | צילום: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

