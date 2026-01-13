בנו הגולה של השאה, שהודח במהפכה האסלאמית באיראן ב-1979, בולט בהופעות בתקשורת וברשתות ואף פונה לתמיכה מהמערב. עם זאת, ממשל טראמפ נמנע בשלב זה מלתמוך בו, וגורמים בכירים בישראל מציינים כי הלגיטימיות שלו באיראן עדיין אינה רחבה מספיק
יוני בן מנחם | 13 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
האם רזא פהלווי יכול להפוך למנהיג איראן ביום שאחרי? | פרשנות
גל המחאה באיראן נמשך ואף מתרחב, על רקע דיווחים על החרפה בצעדי הדיכוי שבהם נוקט המשטר נגד המפגינים. בחלק מן ההפגנות אף הונף דגל המלוכה הישן – סמל משטר השאה שהודח בשנת 1979 במהפכה האסלאמית.
רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון, המתגורר כיום בארה"ב, מנסה למצב את עצמו – בין היתר באמצעות פעילות ברשתות החברתיות והופעות בתקשורת הבין-לאומית – כאחד המנהיגים האפשריים של המחאה.
משפחת השאה נמלטה מאיראן עם פרוץ המהפכה בשנת 1979, לאחר שמדינות רבות סירבו לקלוט אותה. מי שאפשר את כניסתם היה נשיא מצרים דאז, אנוואר סאדאת. השאה נפטר כשנה לאחר מכן ונקבר במסגד א-ריפאעי בקהיר.
