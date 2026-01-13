האם רזא פהלווי יכול להפוך למנהיג איראן ביום שאחרי? | פרשנות

גל המחאה באיראן נמשך ואף מתרחב, על רקע דיווחים על החרפה בצעדי הדיכוי שבהם נוקט המשטר נגד המפגינים. בחלק מן ההפגנות אף הונף דגל המלוכה הישן – סמל משטר השאה שהודח בשנת 1979 במהפכה האסלאמית.

רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון, המתגורר כיום בארה"ב, מנסה למצב את עצמו – בין היתר באמצעות פעילות ברשתות החברתיות והופעות בתקשורת הבין-לאומית – כאחד המנהיגים האפשריים של המחאה.