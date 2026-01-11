כניסה
גורמים בכירים בישראל מסרו כי הצטרפות טורקיה להסכם הגנה משולש עם אותן מדינות עשויה להוביל ליצירת ציר סוני אזורי, שעלול לחייב את ישראל להסתגל למציאות אסטרטגית מורכבת יותר

יוני בן מנחם | 11 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

בישראל עוקבים בדריכות אחר כוונת טורקיה להצטרף להסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן | פרשנות

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה ב-9 בינואר כי טורקיה פועלת להצטרף לברית ההגנה הקיימת בין סעודיה לפקיסטן – מהלך שעשוי להוביל להסכם ביטחוני חדש ולשנות חלק ממאזני הכוח במזרח התיכון ובאזורים הסמוכים לו. על פי הדיווח, המבוסס על "גורמים יודעי דבר" שצוטטו בעילום שם, המגעים עם אנקרה מצויים בשלב מתקדם, והסבירות לגיבוש הסכם נחשבת גבוהה במיוחד.

התפתחות זו מתרחשת על רקע הצטלבות גוברת של האינטרסים הטורקיים עם אלו של סעודיה ופקיסטן, הן במזרח התיכון והן בדרום אסיה ואף באפריקה. אנקרה רואה בהצטרפות לברית מנוף לחיזוק ביטחונה הלאומי ולשדרוג יכולות ההרתעה שלה, זאת נוכח סביבה גיאופוליטית בלתי יציבה ואתגרים פנימיים וחיצוניים המכבידים גם על תפקודה של ברית נאט"ו.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי ישראל עוקבת בדריכות אחר הדיווחים. הצטרפות טורקיה לברית ההגנה תסמן פתיחת שלב חדש ביחסים הצבאיים בין שלוש המדינות, כחלק ממאמץ רחב להעמקת שיתופי הפעולה הביטחוניים והצבאיים ביניהן.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בעת ביקורו של בן סלמאן באנקרה, 22 ביוני 2022

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בעת ביקורו של בן סלמאן באנקרה, 22 ביוני 2022 | צילום: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

