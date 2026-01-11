בישראל עוקבים בדריכות אחר כוונת טורקיה להצטרף להסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן | פרשנות

סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה ב-9 בינואר כי טורקיה פועלת להצטרף לברית ההגנה הקיימת בין סעודיה לפקיסטן – מהלך שעשוי להוביל להסכם ביטחוני חדש ולשנות חלק ממאזני הכוח במזרח התיכון ובאזורים הסמוכים לו. על פי הדיווח, המבוסס על "גורמים יודעי דבר" שצוטטו בעילום שם, המגעים עם אנקרה מצויים בשלב מתקדם, והסבירות לגיבוש הסכם נחשבת גבוהה במיוחד.

התפתחות זו מתרחשת על רקע הצטלבות גוברת של האינטרסים הטורקיים עם אלו של סעודיה ופקיסטן, הן במזרח התיכון והן בדרום אסיה ואף באפריקה. אנקרה רואה בהצטרפות לברית מנוף לחיזוק ביטחונה הלאומי ולשדרוג יכולות ההרתעה שלה, זאת נוכח סביבה גיאופוליטית בלתי יציבה ואתגרים פנימיים וחיצוניים המכבידים גם על תפקודה של ברית נאט"ו.