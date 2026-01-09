גורמים בכירים בישראל מסרו כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה נטישה משמעותית של מוקדי שלטון מרכזיים – לא בצבא הסדיר, לא ב"משמרות המהפכה" ולא בכוחות הבסיג'. הלילה שלח נשיא ארה"ב מסר לאזרחי איראן: "אתם צריכים להיות רציניים ביחס לחירות. אתם עם אמיץ מאוד"
יוני בן מנחם | 9 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
גל המחאה באיראן עולה מדרגה, אך נכון לרגע זה המשטר עדיין יציב | פרשנות
גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי אתמול היה הלילה הקשה ביותר באיראן מאז פרוץ גל המחאה נגד המשטר. אלפי אזרחים איראנים יצאו לרחובות כדי להפגין, כולל בבירה טהראן, התעמתו עם כוחות הביטחון והשחיתו סמלי שלטון. המחאות מתרחשות בעשרות מוקדים.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" פעם נוספת למחאות וציין כי "המצב באיראן נהיה מאוד מאוד גרוע". בתשובה לשאלה האם הוא מתחייב בפני העם האיראני שיבוא לעזרתם במידה ויתבצע טבח מצד המשטר, הוא ענה: "אמרתי את זה בקול רם וברור מאוד. כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות".
הוא נשאל על ההרוגים בהפגנות ואמר: "אנחנו מסתכלים על זה מקרוב. יש שם הרבה מאוד אנשים, הם נרמסו כשההמון נמלט. אם הם יהרגו בכוונה מפגינים, נפגע בהם בכוח".
