גל המחאה באיראן עולה מדרגה, אך נכון לרגע זה המשטר עדיין יציב | פרשנות

גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי אתמול היה הלילה הקשה ביותר באיראן מאז פרוץ גל המחאה נגד המשטר. אלפי אזרחים איראנים יצאו לרחובות כדי להפגין, כולל בבירה טהראן, התעמתו עם כוחות הביטחון והשחיתו סמלי שלטון. המחאות מתרחשות בעשרות מוקדים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בריאיון לערוץ "פוקס ניוז" פעם נוספת למחאות וציין כי "המצב באיראן נהיה מאוד מאוד גרוע". בתשובה לשאלה האם הוא מתחייב בפני העם האיראני שיבוא לעזרתם במידה ויתבצע טבח מצד המשטר, הוא ענה: "אמרתי את זה בקול רם וברור מאוד. כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות".