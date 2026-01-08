רוסיה בוחנת את גבולות נאט"ו – בינתיים בלי להצית מלחמה | פרשנות

רקע

במהלך השנה האחרונה מקפידה רוסיה לבצע מעת לעת "הטרדות היברידיות" כלפי מדינות אירופה.

דוגמה בולטת לכך נרשמה בספטמבר האחרון, כאשר כ-19 רחפנים רוסיים חדרו לעומק המרחב האווירי של פולין מכיוון בלארוס. חלק מהרחפנים הגיעו למרחק של מאות קילומטרים בתוך שטח המדינה. חיל האוויר הפולני, בסיוע מטוסי נאט"ו מהולנד ומאיטליה, הוזנק והצליח ליירט לפחות שלושה מהם. הרחפנים לא נשאו חומר נפץ.