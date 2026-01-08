כניסה
רצף אירועים חריג מעל שמי אירופה הופך לדפוס מכוון של "הטרדות היברידיות". לאן זה מוביל?

איל לוינטר | 8 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

רוסיה בוחנת את גבולות נאט"ו – בינתיים בלי להצית מלחמה | פרשנות

רקע

במהלך השנה האחרונה מקפידה רוסיה לבצע מעת לעת "הטרדות היברידיות" כלפי מדינות אירופה.

דוגמה בולטת לכך נרשמה בספטמבר האחרון, כאשר כ-19 רחפנים רוסיים חדרו לעומק המרחב האווירי של פולין מכיוון בלארוס. חלק מהרחפנים הגיעו למרחק של מאות קילומטרים בתוך שטח המדינה. חיל האוויר הפולני, בסיוע מטוסי נאט"ו מהולנד ומאיטליה, הוזנק והצליח ליירט לפחות שלושה מהם. הרחפנים לא נשאו חומר נפץ.

ימים ספורים לאחר מכן חדר רחפן רוסי למרחב האווירי של רומניה, ושני מטוסי F-16 הוזנקו כדי לעקוב אחריו עד שנעלם ממסכי המכ"ם. באותו חודש דווח גם על מספר חדירות של רחפנים בלתי מזוהים – החשודים כרוסיים – לאזורים רגישים בדנמרק, סמוך לשדה התעופה בקופנהגן ובקרבת מתקנים צבאיים.

מטוס רוסי מדגם מיג-31

מטוס רוסי מדגם מיג-31 | צילום: Dmitriy Pichugin/Wikipedia

