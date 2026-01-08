מאחורי שיתוף הפעולה בין ישראל, יוון וקפריסין | פרשנות

רקע

במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין, שהתקיימה ב-22 בדצמבר, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי שלוש המדינות סיכמו על העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני וההגנתי ביניהן.

"האיומים שאנו מתמודדים מולם הם אמיתיים", אמר. "ביחד אנחנו מגנים לא רק על המדינות שלנו, אלא גם על נתיבי שיט חיוניים ועל תשתיות קריטיות שעליהן נשענת הכלכלה העולמית".