האם באמת מדובר במהלך חדש נגד טורקיה, או פשוט במיסוד והאצת הקשר המשולש מהעשור הקודם?

איל לוינטר | 8 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מאחורי שיתוף הפעולה בין ישראל, יוון וקפריסין | פרשנות

רקע

במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין, שהתקיימה ב-22 בדצמבר, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי שלוש המדינות סיכמו על העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני וההגנתי ביניהן.

"האיומים שאנו מתמודדים מולם הם אמיתיים", אמר. "ביחד אנחנו מגנים לא רק על המדינות שלנו, אלא גם על נתיבי שיט חיוניים ועל תשתיות קריטיות שעליהן נשענת הכלכלה העולמית".

בדבריו שיגר נתניהו רמיזה ברורה לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן: "לאלה שמפנטזים שהם יכולים להקים מחדש את האימפריות שלהם ולהשיב לעצמם שליטה על אדמותינו – אני אומר: תשכחו מזה. זה לא יקרה. אל תחשבו על זה אפילו. אנחנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו, ושיתוף הפעולה בינינו רק מחזק את היכולת הזו". שבוע לאחר מכן נחתמה "תוכנית עבודה משותפת לשיתוף פעולה צבאי" בין ישראל, יוון וקפריסין.

ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס (ימין), בינימין נתניהו ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, במסיבת עיתונאים משותפת בירושלים, 22 בדצמבר 2025

ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס (ימין), בינימין נתניהו ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, במסיבת עיתונאים משותפת בירושלים, 22 בדצמבר 2025 | צילום: Abir Sultan/POOL/AFP/Getty Images

