מלחמת האזרחים של הימין האמריקני | פרשנות

רקע

הימין האמריקני, שבעבר הציג חזית מאוחדת יחסית, נקלע מאז 2023 למשבר פנימי חריף – תהליך שמכונה לעתים "מלחמת אזרחים" בתוך המחנה. אף שכל השחקנים המעורבים מזוהים עם ערכי ימין שמרני, פערים אידאולוגיים עמוקים התחדדו ביניהם בסוגיות מפתח: מדיניות חוץ, היחס לישראל, אנטישמיות, חופש ביטוי ונאמנות לדונלד טראמפ. חילוקי הדעות הללו גלשו במהירות לעימותים פומביים חריפים – החל מהתכתשויות ארסיות ברשתות החברתיות ועד נאומים משתלחים מעל בימות כנסים.

אחת הזירות המרכזיות של הפילוג נוגעת לתפקידה של ארה"ב בעולם. טאקר קרלסון וקנדיס אוונס מייצגים קו בדלני-פופוליסטי בנוסח "אמריקה תחילה", החשדן כלפי מעורבות צבאית מעבר לים וכלפי מחויבויות אסטרטגיות למדינות זרות – ובראשן ישראל. מולם ניצב בן שפירו (ולפרקים גם צ'רלי קירק, עד הירצחו), המגלם זרם ניאו-שמרני מסורתי: תמיכה בהפעלת עוצמה אמריקנית בזירה הבין-לאומית, בריתות הדוקות עם בנות-ברית כמו ישראל, והתנגדות אקטיבית למשטרים עוינים.