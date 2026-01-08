כניסה
לאן מתגלגל הקרע – והאם טראמפ וואנס ימשיכו לשתוק או ייאלצו לבחור צד

איל לוינטר | 8 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

מלחמת האזרחים של הימין האמריקני | פרשנות

רקע

הימין האמריקני, שבעבר הציג חזית מאוחדת יחסית, נקלע מאז 2023 למשבר פנימי חריף – תהליך שמכונה לעתים "מלחמת אזרחים" בתוך המחנה. אף שכל השחקנים המעורבים מזוהים עם ערכי ימין שמרני, פערים אידאולוגיים עמוקים התחדדו ביניהם בסוגיות מפתח: מדיניות חוץ, היחס לישראל, אנטישמיות, חופש ביטוי ונאמנות לדונלד טראמפ. חילוקי הדעות הללו גלשו במהירות לעימותים פומביים חריפים – החל מהתכתשויות ארסיות ברשתות החברתיות ועד נאומים משתלחים מעל בימות כנסים.

אחת הזירות המרכזיות של הפילוג נוגעת לתפקידה של ארה"ב בעולם. טאקר קרלסון וקנדיס אוונס מייצגים קו בדלני-פופוליסטי בנוסח "אמריקה תחילה", החשדן כלפי מעורבות צבאית מעבר לים וכלפי מחויבויות אסטרטגיות למדינות זרות – ובראשן ישראל. מולם ניצב בן שפירו (ולפרקים גם צ'רלי קירק, עד הירצחו), המגלם זרם ניאו-שמרני מסורתי: תמיכה בהפעלת עוצמה אמריקנית בזירה הבין-לאומית, בריתות הדוקות עם בנות-ברית כמו ישראל, והתנגדות אקטיבית למשטרים עוינים.

קרלסון הרבה לתקוף בתוכניותיו את ה"ניאו-קונים" – רפובליקנים כדוגמת ניקי היילי ולינדסי גרהאם – שלדבריו "דוחפים בקלות דעת למלחמות חדשות". לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר הוא הזהיר מפני הסלמה שתסבך את ארה"ב במלחמה אזורית ואף עולמית, ולעג לטענה שלפיה כל פגיעה בישראל שקולה ל"התקפה על אמריקה". לאחרונה אף ניסה למסגר את היחסים עם מדינות המפרץ, ובהן קטאר, כעסקה קרה אך מועילה (אנרגיה, שיתופי פעולה, נגישות), בניגוד לקשר עם ישראל – שלטענתו "עולה" לארה"ב מחיר גבוה ללא תמורה מספקת.

בן שפירו (מימין), טאקר קרלסון וקנדיס אוונס

בן שפירו (מימין), טאקר קרלסון וקנדיס אוונס | צילום: Lev Radin/Shutterstock.com, Olivier Touron/AFP/Getty Images

עיצוב מפה: מגזין אפוק
מה ישראל באמת יכולה לעשות אחרי שהכירה בסומלילנד? | פרשנות

איל לוינטר

כיצד סומלילנד עשויה להפוך מנקודה אלמונית על המפה לנכס מודיעיני וכלכלי – בלי בסיס צבאי ובלי רעש מיותר

ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס (ימין), בינימין נתניהו ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, במסיבת עיתונאים משותפת בירושלים, 22 בדצמבר 2025
מאחורי שיתוף הפעולה בין ישראל, יוון וקפריסין | פרשנות

איל לוינטר

האם באמת מדובר במהלך חדש נגד טורקיה, או פשוט במיסוד והאצת הקשר המשולש מהעשור הקודם?

מטוס רוסי מדגם מיג-31
רוסיה בוחנת את גבולות נאט"ו – בינתיים בלי להצית מלחמה | פרשנות

איל לוינטר

רצף אירועים חריג מעל שמי אירופה הופך לדפוס מכוון של "הטרדות היברידיות". לאן זה מוביל?

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
גל המחאה באיראן שונה מקודמיו, והמשטר מתמודד עם מרחב תמרון מצומצם | פרשנות

יוני בן מנחם

ההפגנות באיראן ממשיכות להתרחב לצד הלחצים הבין-לאומיים והאזהרה האמריקנית. גורם ביטחוני בכיר מציין כי בשלב זה, מנגנוני הביטחון עדיין חזקים ומונעים קריסה של המשטר, אך מחאה ממושכת שתלך ותתחזק עשויה בטווח הארוך לשחוק גם אותם

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
בירושלים מעריכים: למרות התרחבות המחאה, איראן עדיין לא ניצבת בפני קריסת המשטר | פרשנות

יוני בן מנחם

גל המחאות באיראן נמשך ומתרחב, אך בנקודת זמן זו עדיין לא חצה את הקו המאיים על יציבות השלטון. במקביל, גורמים בכירים בישראל מבהירים כי צה"ל נמצא בדריכות גבוהה ועוקב אחר פעילות הצבא האיראני וכל ניסיון להפנות כלפי חוץ את תשומת הלב

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', לצד נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
השלכות המבצע האמריקני בוונצואלה על ציר ההתנגדות בראשות איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

המבצע האמריקני מהווה מהלך שעשוי לשבש את התשתית הגלובלית של איראן, חיזבאללה וחמאס. ארה"ב מאותת על שינוי כללי המשחק – גם הרחק מהמזרח התיכון

