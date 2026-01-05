השלכות המבצע האמריקני בוונצואלה על ציר ההתנגדות בראשות איראן | פרשנות

המבצע הצבאי האמריקני בוונצואלה ולכידתו של הנשיא ניקולס מדורו מהווים אירוע חריג ובעל משמעות רחבה בזירה הבין-לאומית, החורג בהרבה מההקשר האזורי של אמריקה הלטינית, כך מעריכים גורמים מדיניים בכירים. לדבריהם, מדובר בצעד בעל השלכות ישירות ועקיפות על "ציר ההתנגדות" בראשות איראן, לרבות חיזבאללה וחמאס, ובמעגל משני גם על ישראל.

בעולם הערבי התקבל המהלך האמריקני בהלם, אך ברובו נרשמה הימנעות מביקורת פומבית חריפה. פרשנים ערבים מעריכים כי מדינות רבות חוששות מעימות תקשורתי ישיר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וכן מהאפשרות שהתקדים האמריקני יופנה בעתיד גם כלפי משטרים ערביים הנתפסים כבעייתיים. חלק מהמדינות אף רואות במהלך ביטוי למדיניות תקיפה שמקדמת יציבות מול גורמים רדיקליים.