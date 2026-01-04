ההכרה הישראלית בסומלילנד ממשיכה לעורר חשש ערבי ואסלאמי | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי ההכרה הישראלית בסומלילנד עלולה להכניס אותה למעגל העימותים האזוריים בין ישראל לטורקיה ובמדינות ערב. לכן, היא משקיעה מאמץ עודף בהכחשת שמועות שנפוצו בעולם הערבי בנוגע לתמורה האפשרית שנתנה לישראל עבור ההכרה בה.

לדברי אותם גורמים, ההכרה הישראלית בסומלילנד נתפסת בעיני טורקיה ומדינות ערביות כמהלך ישראלי שמטרתו המרכזית הוא להפוך את סומלילנד לפלטפורמה שתאפשר לתקוף ביעילות את החות'ים בתימן. המרחק בין סומלילנד לתימן הינו כ-200 ק"מ בלבד; ישראל יכולה להשתמש בשדה התעופה של סולמלילנד או להקים באישורה מסלולי המראה שמהם יוכלו להמריא מטוסי חיל האוויר לתקיפות אינטנסיביות על יעדי החות'ים בתימן. זאת במקום להוציא טיסות למרחק אלפי קילומטרים מישראל, הכרוכות בסיכון לוגיסטי גבוה ובעלויות כבדות.