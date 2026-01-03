לכידתו של נשיא ונצואלה מדורו על ידי ארה"ב מציבה את מוסדות השלטון בפני הכרעה בין מספר מסלולים
דורון פסקין | 3 בינואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
מבחן הירושה בוונצואלה: מהם התרחישים האפשריים? | פרשנות
המבצע הצבאי שביצעה ארה"ב הבוקר, שבמהלכו נלכד נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו, יוצר סיטואציה מורכבת באשר לשאלת ירושת השלטון במדינה, ומעלה שורה של תרחישים אפשריים.
במסיבת עיתונאים שקיים נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הוא הצהיר כי "אנחנו ננהל את המדינה עד למועד שבו נוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול. אנחנו לא רוצים להיות מעורבים בכך שמישהו אחר ייכנס לשלטון, ונקבל את אותו מצב שהיה לנו במשך שנים ארוכות".
תרחיש של שליטה חיצונית אינו מעוגן בחוקה הוונצואלית ומדובר בתרחיש העוקף את מנגנון הירושה הקבוע בדין המקומי. מימוש אפשרות זו תלוי, ככל הנראה, ביכולתה של ארה"ב לבסס שליטה אפקטיבית בשטח ובקבלת מידה מינימלית של לגיטימציה – בין-לאומית או מקומית. לחלופין, ייתכן שמדובר בהצהרה פוליטית שנועדה להפעיל לחץ על מוקדי הכוח הקיימים במדינה.
