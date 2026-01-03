מבחן הירושה בוונצואלה: מהם התרחישים האפשריים? | פרשנות

המבצע הצבאי שביצעה ארה"ב הבוקר, שבמהלכו נלכד נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו, יוצר סיטואציה מורכבת באשר לשאלת ירושת השלטון במדינה, ומעלה שורה של תרחישים אפשריים.

במסיבת עיתונאים שקיים נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הוא הצהיר כי "אנחנו ננהל את המדינה עד למועד שבו נוכל לבצע מעבר בטוח, ראוי ושקול. אנחנו לא רוצים להיות מעורבים בכך שמישהו אחר ייכנס לשלטון, ונקבל את אותו מצב שהיה לנו במשך שנים ארוכות".