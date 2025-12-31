שלטונו של א-שרע מתמודד עם התחדשות הטרור הג'יהאדיסטי, תסיסה ברחוב העלווי ומאבק מתמשך על יציבות המדינה. גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני אפשרות שאיראן וחיזבאללה ינסו לנצל את המצב ולחדש את פעילותם בסוריה
יוני בן מנחם | 31 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
סוריה מתמודדת עם מבחן ביטחוני מורכב; ישראל עם היד על הדופק | פרשנות
סוריה ניצבת בימים אלה בפני מבחן ביטחוני, עם חזרתם של פיגועים מדממים אל לב האוכלוסייה האזרחית. רצף האירועים האחרונים מעיד כי לא מדובר בהתלקחויות נקודתיות, אלא בהתפתחות מדאיגה בזירה הפנימית של המדינה.
ב-13 בדצמבר ביצע דאע"ש פיגוע באזור תדמור, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן אזרחי אמריקני. שבוע לאחר מכן אירע פיגוע נוסף במסגד האימאם עלי בן אבי טאלב בחומס, שבו נהרגו שמונה בני אדם ונפצעו כ-20 נוספים. את האחריות לפיגוע בחומס קיבל הארגון הג'יהאדיסטי "סראיא אנצאר א-סונה", בעל אידאולוגיה הדומה לזו של דאע"ש.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי פיגועים אלה אינם מנותקים זה מזה, אלא משקפים מאבק עמוק על דמותה של סוריה ביום שאחרי שנות המלחמה. עצם היכולת להחדיר מטען חבלה למסגד פעיל מצביעה על פרצות אבטחה חמורות ועל קיומם של תאי טרור הפועלים מתחת לרדאר. קבלת האחריות מצד "סראיא אנצאר א-סונה", בצירוף שיח עדתי קיצוני נגד העלווים, ממקמת את הפיגוע במסגרת רחבה של טרור ג'יהאדיסטי המבקש להצית שסעים עדתיים ולהחזיר את סוריה למעגל האלימות הפנימי.
