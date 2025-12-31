סוריה מתמודדת עם מבחן ביטחוני מורכב; ישראל עם היד על הדופק | פרשנות

סוריה ניצבת בימים אלה בפני מבחן ביטחוני, עם חזרתם של פיגועים מדממים אל לב האוכלוסייה האזרחית. רצף האירועים האחרונים מעיד כי לא מדובר בהתלקחויות נקודתיות, אלא בהתפתחות מדאיגה בזירה הפנימית של המדינה.

ב-13 בדצמבר ביצע דאע"ש פיגוע באזור תדמור, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן אזרחי אמריקני. שבוע לאחר מכן אירע פיגוע נוסף במסגד האימאם עלי בן אבי טאלב בחומס, שבו נהרגו שמונה בני אדם ונפצעו כ-20 נוספים. את האחריות לפיגוע בחומס קיבל הארגון הג'יהאדיסטי "סראיא אנצאר א-סונה", בעל אידאולוגיה הדומה לזו של דאע"ש.