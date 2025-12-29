מחאת הסוחרים בטהראן – מי מפגין, מדוע וכמה זה משמעותי | פרשנות

המצב הכלכלי הקשה באיראן הביא בימים האחרונים חלק מבעלי החנויות בבזאר של טהראן, הנחשב ללב המסחר בעיר הבירה, לצאת למחאה גלויה
ההתייקרות החדה בשער הדולר, במחירי הזהב ובמטבעות הזהב דוחפת בימים האחרונים חלקים מהבזאר של טהראן, הלב הפועם של המסחר בבירה האיראנית, למחאה גלויה. מדובר בהתפתחות חריגה יחסית, לאחר תקופה ארוכה של שקט ברחוב, גם אם בשלב זה מדובר במחאה מוגבלת וממוקדת.
על פי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית "מהר", גוף ממסדי המזוהה בדרך כלל עם הזרם השמרני הפרו-משטרי, גל המחאה הנוכחי צמח בקרב סוחרי אלקטרוניקה ב"רחוב הרפובליקה", ובפרט בעלי חנויות למכשירי סלולר ולציוד אודיו-וידאו.
ב"מהר" צוין כי ביממה האחרונה סגרו חלק מבעלי העסקים בשוקי המובייל והאלקטרוניקה את חנויותיהם באופן זמני, במחאה על "הקפיצה המסחררת" בשערי המט"ח והזהב ועל חוסר יכולתם לתמחר סחורה. לדבריהם, כאשר שערי הדולר והזהב משתנים בקצב שעתי, מכירה שוטפת הופכת לבלתי אפשרית מבלי לספוג הפסדים כבדים.
