מחאת הסוחרים בטהראן – מי מפגין, מדוע וכמה זה משמעותי | פרשנות

ההתייקרות החדה בשער הדולר, במחירי הזהב ובמטבעות הזהב דוחפת בימים האחרונים חלקים מהבזאר של טהראן, הלב הפועם של המסחר בבירה האיראנית, למחאה גלויה. מדובר בהתפתחות חריגה יחסית, לאחר תקופה ארוכה של שקט ברחוב, גם אם בשלב זה מדובר במחאה מוגבלת וממוקדת.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית "מהר", גוף ממסדי המזוהה בדרך כלל עם הזרם השמרני הפרו-משטרי, גל המחאה הנוכחי צמח בקרב סוחרי אלקטרוניקה ב"רחוב הרפובליקה", ובפרט בעלי חנויות למכשירי סלולר ולציוד אודיו-וידאו.