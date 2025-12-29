גורמים בכירים בישראל מציינים כי בביירות גובר החשש שטראמפ יעניק לנתניהו אור ירוק לפתיחה במבצע צבאי רחב נגד חיזבאללה בימים הקרובים
יוני בן מנחם | 29 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
ממשלת לבנון ממתינה בדריכות לתוצאות פגישת נתניהו-טראמפ | פרשנות
לבנון חותמת את שנת 2025 כשהיא לכודה בין שני קטבים מנוגדים: מחד, רצון מוצהר לייצוב המצב ולמניעת הסלמה רחבה; מאידך, מציאות אזורית נפיצה, רצף אזהרות אמריקניות ואיומים ישראליים מתמשכים – וכל זאת בהיעדר מוחלט של ערבויות בין-לאומיות מחייבות.
בתוך מציאות זו, עיניה של ביירות נשואות בדריכות לפגישת הפסגה היום בפלורידה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – פגישה הנתפסת בלבנון כנקודת מבחן קריטית לעתיד החזית בדרום המדינה.
על פי גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, בלבנון גובר החשש שטראמפ יעניק לנתניהו אור ירוק לפתיחה במבצע צבאי רחב נגד חיזבאללה, מיד עם שובו לישראל. בצמרת השלטון הלבנונית עוקבים מקרוב אחר המסרים שייצאו מהפגישה, ובייחוד אחר השאלה האם טראמפ יאמץ את דרישת נתניהו להרחיב את הפעולה הצבאית בטענה שחיזבאללה משקם את יכולותיו, או שמא יבחר לרסן את ישראל ולאפשר את המשך יישום מנגנון הפיקוח על הפסקת האש.
