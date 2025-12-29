כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מציינים כי בביירות גובר החשש שטראמפ יעניק לנתניהו אור ירוק לפתיחה במבצע צבאי רחב נגד חיזבאללה בימים הקרובים

יוני בן מנחם | 29 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ממשלת לבנון ממתינה בדריכות לתוצאות פגישת נתניהו-טראמפ | פרשנות

לבנון חותמת את שנת 2025 כשהיא לכודה בין שני קטבים מנוגדים: מחד, רצון מוצהר לייצוב המצב ולמניעת הסלמה רחבה; מאידך, מציאות אזורית נפיצה, רצף אזהרות אמריקניות ואיומים ישראליים מתמשכים – וכל זאת בהיעדר מוחלט של ערבויות בין-לאומיות מחייבות.

בתוך מציאות זו, עיניה של ביירות נשואות בדריכות לפגישת הפסגה היום בפלורידה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – פגישה הנתפסת בלבנון כנקודת מבחן קריטית לעתיד החזית בדרום המדינה.

על פי גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, בלבנון גובר החשש שטראמפ יעניק לנתניהו אור ירוק לפתיחה במבצע צבאי רחב נגד חיזבאללה, מיד עם שובו לישראל. בצמרת השלטון הלבנונית עוקבים מקרוב אחר המסרים שייצאו מהפגישה, ובייחוד אחר השאלה האם טראמפ יאמץ את דרישת נתניהו להרחיב את הפעולה הצבאית בטענה שחיזבאללה משקם את יכולותיו, או שמא יבחר לרסן את ישראל ולאפשר את המשך יישום מנגנון הפיקוח על הפסקת האש.

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: אבי אוחיון, לע"מ
האם נתניהו וטראמפ יודיעו על השקת השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית? | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב רוצה לשדר לעולם כי הוא ממשיך לקדם את תוכניתו, ראש הממשלה מצידו לא מוכן לוותר על פירוק חמאס מנשקו. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפגישה עשויה לייצר כותרות על "התקדמות", אך השאלה המהותית היא האם יהיה מדובר במהלך שמניח תשתית אמיתית לסיום המלחמה

דגל דאע"ש בעיראק, 3 בנובמבר 2017
אחרי הח'ליפות: האסטרטגיה החדשה של דאע"ש והאתגר למערב | פרשנות

יוני בן מנחם

ארגון הטרור כבר לא שולט בשטחים נרחבים כבעבר, ועושה כעת שימוש ברשתות דיגיטליות להפצת האידיאולוגיה הקיצונית שלו

טנקים ישראלים בגבול לבנון, 24 בנובמבר 2025
המתיחות בין לבנון לאיראן נמשכת; בישראל עוקבים ומזהים הזדמנות | פרשנות

יוני בן מנחם

מאמציה של איראן לשמר את כוחו של חיזבאללה ולהתערב בענייניה הפנימיים של לבנון מגיעים על רקע מחלוקות פנימיים בתוך הציר השיעי. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המציאות המורכבת מאפשרת לישראל להעמיק את מדיניות ההרתעה מול ארגון הטרור בלבנון בתנאים שלה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
האם הפיגוע בתדמור יפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני של ארה"ב עם סוריה? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי הפיגוע, במהלכו נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן, מציב אתגר בפני נשיא סוריה להוכיח לארה"ב ושותפותיה כי הוא מסוגל לשמש שותף אמין במאבק בדאע"ש ולבסס שליטה ביטחונית ראויה במדינתו

רצועת עזה, 30 בינואר 2025
היום שאחרי חיסול אבו-שבאב – האם מודל המיליציות ברצועה ישרוד? | פרשנות

יוני בן מנחם

מותו של ראש המיליציה ברפיח המתנגדת לחמאס לא הביא בשלב זה לקריסת מודל המיליציות הפועלות ברצועה, אך לטענת גורמים בכירים בישראל הוא מציף מספר לקחים שעל ישראל להסיק

שתפו: