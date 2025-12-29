ממשלת לבנון ממתינה בדריכות לתוצאות פגישת נתניהו-טראמפ | פרשנות

לבנון חותמת את שנת 2025 כשהיא לכודה בין שני קטבים מנוגדים: מחד, רצון מוצהר לייצוב המצב ולמניעת הסלמה רחבה; מאידך, מציאות אזורית נפיצה, רצף אזהרות אמריקניות ואיומים ישראליים מתמשכים – וכל זאת בהיעדר מוחלט של ערבויות בין-לאומיות מחייבות.

בתוך מציאות זו, עיניה של ביירות נשואות בדריכות לפגישת הפסגה היום בפלורידה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – פגישה הנתפסת בלבנון כנקודת מבחן קריטית לעתיד החזית בדרום המדינה.