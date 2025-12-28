נשיא ארה"ב רוצה לשדר לעולם כי הוא ממשיך לקדם את תוכניתו, ראש הממשלה מצידו לא מוכן לוותר על פירוק חמאס מנשקו. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפגישה עשויה לייצר כותרות על "התקדמות", אך השאלה המהותית היא האם יהיה מדובר במהלך שמניח תשתית אמיתית לסיום המלחמה
יוני בן מנחם | 28 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
האם נתניהו וטראמפ יודיעו על השקת השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית? | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מבהירים כי הפגישה שתתקיים מחר בפלורידה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איננה פגישה שגרתית עם בעלת בריתה המרכזית של ישראל. מדובר במפגש רגיש ורב משמעויות שמושך תשומת לב אזורית רחבה והמזרח התיכון כולו עוקב בדריכות אחר תוצאותיו.
לדבריהם, במוקד השיחות יעמדו שורת סוגיות נפיצות: האיום הנשקף מתוכנית הגרעין והטילים של איראן, פירוק חיזבאללה מנשקו, האפשרות לגיבוש הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, עתיד הסכם הפסקת האש ברצועת עזה – ובעיקר השאלה האם וכיצד ניתן יהיה להתקדם לשלב השני של תוכנית טראמפ.
אותם גורמים מסרו כי טראמפ מבקש לשדר לעולם הערבי והמוסלמי כי הוא ממשיך לקדם את יישום התוכנית, חרף הקשיים וההתנגדויות. מבחינתו, הצגת הישג מדיני מוחשי, כזה שיסמן את סיום הלחימה בעזה – יחזק את מעמדו כמתווך אפקטיבי, יספק הישג בזירת מדיניות החוץ לקראת בחירות האמצע בנובמבר הקרוב ואף יקרב אותו לפרס נובל לשלום.
