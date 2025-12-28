האם נתניהו וטראמפ יודיעו על השקת השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מבהירים כי הפגישה שתתקיים מחר בפלורידה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איננה פגישה שגרתית עם בעלת בריתה המרכזית של ישראל. מדובר במפגש רגיש ורב משמעויות שמושך תשומת לב אזורית רחבה והמזרח התיכון כולו עוקב בדריכות אחר תוצאותיו.

לדבריהם, במוקד השיחות יעמדו שורת סוגיות נפיצות: האיום הנשקף מתוכנית הגרעין והטילים של איראן, פירוק חיזבאללה מנשקו, האפשרות לגיבוש הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, עתיד הסכם הפסקת האש ברצועת עזה – ובעיקר השאלה האם וכיצד ניתן יהיה להתקדם לשלב השני של תוכנית טראמפ.