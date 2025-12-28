כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב רוצה לשדר לעולם כי הוא ממשיך לקדם את תוכניתו, ראש הממשלה מצידו לא מוכן לוותר על פירוק חמאס מנשקו. גורמים בכירים בישראל מעריכים כי הפגישה עשויה לייצר כותרות על "התקדמות", אך השאלה המהותית היא האם יהיה מדובר במהלך שמניח תשתית אמיתית לסיום המלחמה

יוני בן מנחם | 28 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם נתניהו וטראמפ יודיעו על השקת השלב השני בתוכנית השלום האמריקנית? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מבהירים כי הפגישה שתתקיים מחר בפלורידה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איננה פגישה שגרתית עם בעלת בריתה המרכזית של ישראל. מדובר במפגש רגיש ורב משמעויות שמושך תשומת לב אזורית רחבה והמזרח התיכון כולו עוקב בדריכות אחר תוצאותיו.

לדבריהם, במוקד השיחות יעמדו שורת סוגיות נפיצות: האיום הנשקף מתוכנית הגרעין והטילים של איראן, פירוק חיזבאללה מנשקו, האפשרות לגיבוש הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, עתיד הסכם הפסקת האש ברצועת עזה – ובעיקר השאלה האם וכיצד ניתן יהיה להתקדם לשלב השני של תוכנית טראמפ.

אותם גורמים מסרו כי טראמפ מבקש לשדר לעולם הערבי והמוסלמי כי הוא ממשיך לקדם את יישום התוכנית, חרף הקשיים וההתנגדויות. מבחינתו, הצגת הישג מדיני מוחשי, כזה שיסמן את סיום הלחימה בעזה – יחזק את מעמדו כמתווך אפקטיבי, יספק הישג בזירת מדיניות החוץ לקראת בחירות האמצע בנובמבר הקרוב ואף יקרב אותו לפרס נובל לשלום.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דגל דאע"ש בעיראק, 3 בנובמבר 2017
אחרי הח'ליפות: האסטרטגיה החדשה של דאע"ש והאתגר למערב | פרשנות

יוני בן מנחם

ארגון הטרור כבר לא שולט בשטחים נרחבים כבעבר, ועושה כעת שימוש ברשתות דיגיטליות להפצת האידיאולוגיה הקיצונית שלו

טנקים ישראלים בגבול לבנון, 24 בנובמבר 2025
המתיחות בין לבנון לאיראן נמשכת; בישראל עוקבים ומזהים הזדמנות | פרשנות

יוני בן מנחם

מאמציה של איראן לשמר את כוחו של חיזבאללה ולהתערב בענייניה הפנימיים של לבנון מגיעים על רקע מחלוקות פנימיים בתוך הציר השיעי. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המציאות המורכבת מאפשרת לישראל להעמיק את מדיניות ההרתעה מול ארגון הטרור בלבנון בתנאים שלה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025
סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
האם הפיגוע בתדמור יפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני של ארה"ב עם סוריה? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי הפיגוע, במהלכו נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן, מציב אתגר בפני נשיא סוריה להוכיח לארה"ב ושותפותיה כי הוא מסוגל לשמש שותף אמין במאבק בדאע"ש ולבסס שליטה ביטחונית ראויה במדינתו

רצועת עזה, 30 בינואר 2025
היום שאחרי חיסול אבו-שבאב – האם מודל המיליציות ברצועה ישרוד? | פרשנות

יוני בן מנחם

מותו של ראש המיליציה ברפיח המתנגדת לחמאס לא הביא בשלב זה לקריסת מודל המיליציות הפועלות ברצועה, אך לטענת גורמים בכירים בישראל הוא מציף מספר לקחים שעל ישראל להסיק

שתפו: