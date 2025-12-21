אחרי הח'ליפות: האסטרטגיה החדשה של דאע"ש והאתגר למערב | פרשנות

דאע"ש ממשיך לפעול באזורים שונים בעולם, אך אינו עוד כוח צבאי השולט בשטח כפי שהיה בתקופת ה"ח'ליפות" בעיראק ובסוריה – כך על פי גורמי מודיעין במערב. כיום מתמקד הארגון בבניית רשת גלובלית רעיונית, שנועדה לגייס תומכים ולעודד ביצוע פיגועים קטנים, מבודדים ובלתי צפויים. מבצעי הפיגועים מוגדרים בעגה המודיעינית כ"זאבים בודדים" – יחידים הפועלים באופן עצמאי, בהשראת מסרים והנחיות שמפרסם הארגון ברשתות.

ראש שירות הביטחון הפנימי הבריטי, MI5, קן מקאלום, הזהיר לפני כמה חודשים מפני האיום המתפתח ואמר כי "הטרור צומח בפינות המטונפות של האינטרנט, שם נפגשות אידיאולוגיות רעילות מכל הסוגים עם חייהם התנודתיים והכאוטיים של יחידים רבים".