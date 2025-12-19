המתיחות בין לבנון לאיראן נמשכת; בישראל עוקבים ומזהים הזדמנות | פרשנות

היחסים בין איראן ללבנון מצויים בימים אלה במשבר עמוק, על רקע מאמציה של טהראן לשמר את מעמדו של חיזבאללה ככוח צבאי ופוליטי דומיננטי, בעוד ממשלת לבנון פועלת לצמצם את כוחו ואף לפרקו מנשקו.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי מאז הסכם הפסקת האש בלבנון בנובמבר 2024, מתנהל בטהראן ובקרב הנהגת חיזבאללה ויכוח חריף: האם להכיר במציאות האזורית המשתנה ולהתאים אליה את הכלים והיעדים, או למשוך זמן, לשמר את מבני הכוח הקיימים ולהמתין לשינוי נסיבות חיצוני.