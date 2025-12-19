כניסה
מאמציה של איראן לשמר את כוחו של חיזבאללה ולהתערב בענייניה הפנימיים של לבנון מגיעים על רקע מחלוקות פנימיים בתוך הציר השיעי. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המציאות המורכבת מאפשרת לישראל להעמיק את מדיניות ההרתעה מול ארגון הטרור בלבנון מבלי להיגרר לעימות רחב

יוני בן מנחם | 19 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

המתיחות בין לבנון לאיראן נמשכת; בישראל עוקבים ומזהים הזדמנות | פרשנות

היחסים בין איראן ללבנון מצויים בימים אלה במשבר עמוק, על רקע מאמציה של טהראן לשמר את מעמדו של חיזבאללה ככוח צבאי ופוליטי דומיננטי, בעוד ממשלת לבנון פועלת לצמצם את כוחו ואף לפרקו מנשקו.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי מאז הסכם הפסקת האש בלבנון בנובמבר 2024, מתנהל בטהראן ובקרב הנהגת חיזבאללה ויכוח חריף: האם להכיר במציאות האזורית המשתנה ולהתאים אליה את הכלים והיעדים, או למשוך זמן, לשמר את מבני הכוח הקיימים ולהמתין לשינוי נסיבות חיצוני.

קריסת משטרו של בשאר אסד סימנה נקודת מפנה אסטרטגית. הציר הסורי-איראני, ששימש במשך שנים עוגן מרכזי ומרחב פעולה נוח, חדל לתפקד כמכפיל כוח. נתיבי ההשפעה נפגעו, עומק ההרתעה נשחק, והזירה הסורית הפכה מנכס אזורי איראני לנטל המגביל את חופש הפעולה. שינוי זה הקרין ישירות על לבנון ועל מעמדו של חיזבאללה.

טנקים ישראלים בגבול לבנון, 24 בנובמבר 2025

טנקים ישראלים בגבול לבנון, 24 בנובמבר 2025 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

