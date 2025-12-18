כניסה
גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח

יוני בן מנחם | 18 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

בעוד סוריה מציינת שנה לנפילתו של משטר אסד, ניצב נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע, בפני אחד ממבחני ההכרעה המרכזיים של שלטונו: המאבק בדאע"ש, ובמקביל הניסיון להפוך מדינה מפוצלת ושסועה לישות שלטונית מתפקדת ומאוחדת.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי הפיגוע שביצע דאע"ש ב-13 בדצמבר, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן שהתלווה אליהם, מדאיג הן את וושינגטון והן את ירושלים, וממחיש את גודל האתגר הביטחוני שמונח לפתחו של א-שרע.

חרף ההפיכה והפלת משטר אסד, השבר החברתי העמוק בתוך סוריה טרם אוחה. בתוך הוואקום הזה מוצא דאע"ש קרקע נוחה לפעולה.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 6 בדצמבר 2025 | צילום: Mahmud HAMS / AFP via Getty Images

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
האם הפיגוע בתדמור יפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני של ארה"ב עם סוריה? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי הפיגוע, במהלכו נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן, מציב אתגר בפני נשיא סוריה להוכיח לארה"ב ושותפותיה כי הוא מסוגל לשמש שותף אמין במאבק בדאע"ש ולבסס שליטה ביטחונית ראויה במדינתו

רצועת עזה, 30 בינואר 2025
היום שאחרי חיסול אבו-שבאב – האם מודל המיליציות ברצועה ישרוד? | פרשנות

יוני בן מנחם

מותו של ראש המיליציה ברפיח המתנגדת לחמאס לא הביא בשלב זה לקריסת מודל המיליציות הפועלות ברצועה, אך לטענת גורמים בכירים בישראל הוא מציף מספר לקחים שעל ישראל להסיק

המלחמה נגד המערבלים הפלנטריים
המכונה שמניעה את המלחמה: הקרב החשאי נגד המערבל הפלנטרי של איראן | פרשנות

איל לוינטר

ישראל השמידה את מרבית המערבלים הפלנטריים שבידי איראן, שכעת חוזרת לרכוש אותם מסין, בניסיון להאיץ את יכולות הייצור של טילי הדלק המוצק שלה. האם ישראל תצליח לסכל את המהלך?

אחת הדאגות המרכזיות של קהילות המודיעין מעסקת F-35 עם סעודיה היא מדליפת מידע לסין או לרוסיה
האם ארה"ב באמת תעביר לסעודיה F-35 – או שזה ייתקע ברגע האחרון? | פרשנות

איל לוינטר

למרות ההסכם האסטרטגי וההבטחה למטוסי חמקן, המהלך תלוי בשורת בדיקות, בפוליטיקה אמריקנית ובחשש מדליפת טכנולוגיה לסין

אם ממדאני לא יספק תוצאות מוחשיות בתחומי הדיור, התחבורה והרווחה – ייפגע המותג הפוליטי שבנה לעצמו כמי שדואג לשוכרים, למהגרים ולצעירים
"עידן ממדאני": האם ראש העיר החדש יהפוך את ניו יורק לזירת מאבק נגד ישראל? | פרשנות

איל לוינטר

בין עמדותיו החריפות כלפי ישראל להבטחותיו להגן על יהודי העיר, ראש העיר הנבחר יידרש לבחור בעמדה פרקטית

רכב צבאי רוסי בדרעא שבדרום סוריה, ספטמבר 2021
האם רוסיה שוב תחזור לגבולנו – ומה זה בכלל משנה? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי הדיווחים על הצעה לפריסת משטרה צבאית רוסית בגולן מסתתר מהלך פוליטי יותר מאשר ביטחוני: מוסקבה מחפשת השפעה ושיתוף פעולה בתוך סוריה

