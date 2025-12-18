סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות

גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח

יוני בן מנחם | 18 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳