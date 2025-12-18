גורמים בכירים בישראל מדגישים כי נשיא סוריה יתקשה מאוד להביס לחלוטין את דאע"ש, זאת על רקע הוואקום השלטוני והחברתי במדינה המהווה זרז להתפשטותו של ארגון הטרור. במקביל, ארה"ב מגבירה את הלחץ על המשטר הסורי ודורשת תוצאות בשטח
יוני בן מנחם | 18 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
סוריה ניצבת מול אתגר גדול למיגור דאע"ש; בישראל עוקבים בדריכות | פרשנות
בעוד סוריה מציינת שנה לנפילתו של משטר אסד, ניצב נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע, בפני אחד ממבחני ההכרעה המרכזיים של שלטונו: המאבק בדאע"ש, ובמקביל הניסיון להפוך מדינה מפוצלת ושסועה לישות שלטונית מתפקדת ומאוחדת.
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי הפיגוע שביצע דאע"ש ב-13 בדצמבר, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן שהתלווה אליהם, מדאיג הן את וושינגטון והן את ירושלים, וממחיש את גודל האתגר הביטחוני שמונח לפתחו של א-שרע.
חרף ההפיכה והפלת משטר אסד, השבר החברתי העמוק בתוך סוריה טרם אוחה. בתוך הוואקום הזה מוצא דאע"ש קרקע נוחה לפעולה.
