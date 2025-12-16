האם הפיגוע בתדמור יפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני של ארה"ב עם סוריה? | פרשנות

הפיגוע הקטלני סמוך לתדמור שבסוריה ב-13 בדצמבר, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן אזרחי, אינו עוד תקרית ביטחונית נקודתית במדבר הסורי. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מדובר בהתפתחות חריגה ובעלת משקל אסטרטגי, המעלה סימני שאלה כבדי משקל באשר לעתיד שיתוף הפעולה הביטחוני בין וושינגטון לדמשק – ובעיקר בנוגע ליכולתה של סוריה לייצב את מנגנוניה מבפנים ולהיאבק בטרור.

ייחודו של הפיגוע אינו מתמצה בתוצאותיו הקטלניות, אלא בזהות מבצעו: איש מנגנון הביטחון הכללי של משרד הפנים הסורי, שהתגייס לתפקידו לפני פחות משנה. פרט זה מערער את הנרטיב הרשמי בדבר שליטה ושיקום, ומציף חשש עמוק לחדירה אידאולוגית של דאע"ש ולכשלי סינון חמורים בתהליכי גיוס – דווקא בשלב הרגיש של בניית מנגנוני הביטחון מחדש.