גורמים בכירים בישראל טוענים כי הפיגוע, במהלכו נרצחו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן, מציב אתגר בפני נשיא סוריה להוכיח לארה"ב ושותפותיה כי הוא מסוגל לשמש שותף אמין במאבק בדאע"ש ולבסס שליטה ביטחונית ראויה במדינתו
יוני בן מנחם | 16 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
האם הפיגוע בתדמור יפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני של ארה"ב עם סוריה? | פרשנות
הפיגוע הקטלני סמוך לתדמור שבסוריה ב-13 בדצמבר, שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן אזרחי, אינו עוד תקרית ביטחונית נקודתית במדבר הסורי. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מדובר בהתפתחות חריגה ובעלת משקל אסטרטגי, המעלה סימני שאלה כבדי משקל באשר לעתיד שיתוף הפעולה הביטחוני בין וושינגטון לדמשק – ובעיקר בנוגע ליכולתה של סוריה לייצב את מנגנוניה מבפנים ולהיאבק בטרור.
ייחודו של הפיגוע אינו מתמצה בתוצאותיו הקטלניות, אלא בזהות מבצעו: איש מנגנון הביטחון הכללי של משרד הפנים הסורי, שהתגייס לתפקידו לפני פחות משנה. פרט זה מערער את הנרטיב הרשמי בדבר שליטה ושיקום, ומציף חשש עמוק לחדירה אידאולוגית של דאע"ש ולכשלי סינון חמורים בתהליכי גיוס – דווקא בשלב הרגיש של בניית מנגנוני הביטחון מחדש.
גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי יכולתו של המחבל להשתלב במערכת, לנוע בין מחוזות ואף להגיע לתפקיד רגיש באזור תדמור, מצביעה על בעיה עמוקה בהרבה מהתרשלות נקודתית. מדובר בכשל מבני הנובע מהגיוס המהיר והרחב שביצע נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לאחר קריסת מנגנוני הביטחון של משטר אסד – ניסיון נואש למלא ואקום ביטחוני רחב היקף.
