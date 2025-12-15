מותו של ראש המיליציה ברפיח המתנגדת לחמאס לא הביא בשלב זה לקריסת מודל המיליציות הפועלות ברצועה, אך לטענת גורמים בכירים בישראל הוא מציף מספר לקחים שעל ישראל להסיק
יוני בן מנחם | 15 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
היום שאחרי חיסול אבו-שבאב – האם מודל המיליציות ברצועה ישרוד? | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מציינים כי כלל המיליציות הפועלות באזורים שבשליטת ישראל ברצועת עזה טוענות כי ימשיכו להילחם בחמאס, חרף חיסול כמה ממפקדיהן הבולטים. מאז הפסקת האש שהחלה באוקטובר האחרון הרחיבו המיליציות את שורותיהן, גייסו פעילים נוספים ושואפות למלא תפקיד בעיצוב עתיד הרצועה.
לדבריהם, עצם הופעתן של קבוצות המתנגדות לחמאס, גם אם מדובר בגופים קטנים, בעלי פריסה מצומצמת וללא אחיזה רחבה, הגבירה את הלחץ על הארגון. בחמאס רואים בכך, לטענת אותם גורמים, ניסיון ישראלי להקים כוח מקומי חמוש שיילחם נגדו, בדומה לצבא דרום לבנון בראשות הגנרל אנטואן לאחד, שהוקם ביוזמת ישראל בשנת 1983 כדי להיאבק בחיזבאללה.
מקורות בחמאס אמרו לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" כי הלחימה במה שהם מכנים "כנופיות חמושות המשתפות פעולה עם ישראל" לא תיפסק ותימשך בדרכים שונות. אחד המקורות טען כי ניסיונה של ישראל להעניק לקבוצות אלו חשיבות קרס מלכתחילה, לאחר שלא הצליחו להפוך לאיום ממשי על הארגון או לסייע בהחלשתו.
