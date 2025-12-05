ההסכם הביטחוני עם סוריה יחזור למרכז הבמה בפגישת נתניהו-טראמפ

ההסכם הביטחוני בין ישראל לסוריה אמור להיות אחד הנושאים המרכזיים בפגישה הקרובה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן.

טראמפ צייץ השבוע ברשת Truth Social כי "ארה"ב מרוצה מאוד מהתוצאות שהושגו בסוריה". הוא שיבח את נשיא סוריה, אחמד א-שרע, והדגיש: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחותה".