טראמפ מפעיל לחץ לקידום הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, אך ישראל דורשת ערבויות ביטחוניות ברורות. המשא ומתן בין ישראל לסוריה על ההסכם אמור להתחדש לאחר ביקור נתניהו בוושינגטון בסוף החודש
יוני בן מנחם | 5 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
ההסכם הביטחוני עם סוריה יחזור למרכז הבמה בפגישת נתניהו-טראמפ
ההסכם הביטחוני בין ישראל לסוריה אמור להיות אחד הנושאים המרכזיים בפגישה הקרובה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן.
טראמפ צייץ השבוע ברשת Truth Social כי "ארה"ב מרוצה מאוד מהתוצאות שהושגו בסוריה". הוא שיבח את נשיא סוריה, אחמד א-שרע, והדגיש: "חשוב מאוד שישראל תשמור על דיאלוג חזק ואמיתי עם סוריה ושלא יקרה שום דבר שיפריע להתפתחותה".
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי וושינגטון נחושה לקדם את ההסכם, גם אם הדבר כרוך בהפעלת לחץ ישיר על ישראל. לטענתם, טראמפ מתנגד לפעולות צה"ל בדרום סוריה, שלדעתו גורמות להסלמה ומחלישות את המאמצים להגיע להסכם ביטחוני חדש בין המדינות.
