כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מאחורי שיחת חולין מקרית על אלמוות בין פוטין, שי וקים, מסתתרת מערכת רפואית חשאית: פרויקט 981 – המבטיח לבכירי המפלגה חיים עד גיל 150 – בעוד האשמות על קצירת איברים מאסירי מצפון, מתרגלי פאלון גונג ואף תינוקות, מציירות מציאות אפלה בהרבה

איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 12 דק׳

הפרויקט הסודי להארכת חיי האליטה בסין

ב-3 בספטמבר השנה, במצעד הצבאי הענק בבייג'ינג לציון 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, צעדו על רצפת האבן של כיכר טיאננמן שלושה מנהיגים: ולדימיר פוטין, שי ג'ין-פינג וקים ג'ונג-און. מצלמות הטלוויזיה הממלכתית הסינית (CCTV) עקבו אחריהם בשידור  חי – אך דווקא מה שלכד את הצופים היה מה שלא נועד להישמע: שיחת חולין מפתיעה על אלמוות.

"הביוטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן... אפשר להשתיל איברים שוב ושוב. ככל שאתה חי יותר, אתה נעשה צעיר יותר – אפשר אפילו להגיע לאלמוות", אמר פוטין באמצעות מתורגמנו, כפי שנשמע בהקלטה ששודרה. שי חייך והשיב: "יש תחזיות שבמאה הזו בני אדם יוכלו לחיות עד גיל 150".

זמן קצר לאחר מכן, השידור נחתך לשוט רחב של הכיכר והאודיו דעך. מאוחר יותר דווח בכלי תקשורת זרים כי הטלוויזיה הממלכתית בסין דרשה מהם להסיר את קטע הווידאו מהשידורים ומהארכיונים שלהם.

וקים ג'ונג-און, שי ג'ין-פינג וולדימיר פוטין, 3 בספטמבר 2025

פוטין, שי וקים בשיחה על אלמוות והשתלת איברים | צילום: Sergey Bobylev/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המלחמה נגד המערבלים הפלנטריים
המכונה שמניעה את המלחמה: הקרב החשאי נגד המערבל הפלנטרי של איראן | פרשנות

איל לוינטר

ישראל השמידה את מרבית המערבלים הפלנטריים שבידי איראן, שכעת חוזרת לרכוש אותם מסין, בניסיון להאיץ את יכולות הייצור של טילי הדלק המוצק שלה. האם ישראל תצליח לסכל את המהלך?

אחת הדאגות המרכזיות של קהילות המודיעין מעסקת F-35 עם סעודיה היא מדליפת מידע לסין או לרוסיה
האם ארה"ב באמת תעביר לסעודיה F-35 – או שזה ייתקע ברגע האחרון? | פרשנות

איל לוינטר

למרות ההסכם האסטרטגי וההבטחה למטוסי חמקן, המהלך תלוי בשורת בדיקות, בפוליטיקה אמריקנית ובחשש מדליפת טכנולוגיה לסין

אם ממדאני לא יספק תוצאות מוחשיות בתחומי הדיור, התחבורה והרווחה – ייפגע המותג הפוליטי שבנה לעצמו כמי שדואג לשוכרים, למהגרים ולצעירים
"עידן ממדאני": האם ראש העיר החדש יהפוך את ניו יורק לזירת מאבק נגד ישראל? | פרשנות

איל לוינטר

בין עמדותיו החריפות כלפי ישראל להבטחותיו להגן על יהודי העיר, ראש העיר הנבחר יידרש לבחור בעמדה פרקטית

רכב צבאי רוסי בדרעא שבדרום סוריה, ספטמבר 2021
האם רוסיה שוב תחזור לגבולנו – ומה זה בכלל משנה? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי הדיווחים על הצעה לפריסת משטרה צבאית רוסית בגולן מסתתר מהלך פוליטי יותר מאשר ביטחוני: מוסקבה מחפשת השפעה ושיתוף פעולה בתוך סוריה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתם בבית הלבן, 7 באפריל 2025
ההסכם הביטחוני עם סוריה יחזור למרכז הבמה בפגישת נתניהו-טראמפ

יוני בן מנחם

טראמפ מפעיל לחץ לקידום הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, אך ישראל דורשת ערבויות ביטחוניות ברורות. המשא ומתן בין ישראל לסוריה על ההסכם אמור להתחדש לאחר ביקור נתניהו בוושינגטון בסוף החודש

שתפו: