הפרויקט הסודי להארכת חיי האליטה בסין

ב-3 בספטמבר השנה, במצעד הצבאי הענק בבייג'ינג לציון 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, צעדו על רצפת האבן של כיכר טיאננמן שלושה מנהיגים: ולדימיר פוטין, שי ג'ין-פינג וקים ג'ונג-און. מצלמות הטלוויזיה הממלכתית הסינית (CCTV) עקבו אחריהם בשידור חי – אך דווקא מה שלכד את הצופים היה מה שלא נועד להישמע: שיחת חולין מפתיעה על אלמוות.

"הביוטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן... אפשר להשתיל איברים שוב ושוב. ככל שאתה חי יותר, אתה נעשה צעיר יותר – אפשר אפילו להגיע לאלמוות", אמר פוטין באמצעות מתורגמנו, כפי שנשמע בהקלטה ששודרה. שי חייך והשיב: "יש תחזיות שבמאה הזו בני אדם יוכלו לחיות עד גיל 150".