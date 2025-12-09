מאחורי שיחת חולין מקרית על אלמוות בין פוטין, שי וקים, מסתתרת מערכת רפואית חשאית: פרויקט 981 – המבטיח לבכירי המפלגה חיים עד גיל 150 – בעוד האשמות על קצירת איברים מאסירי מצפון, מתרגלי פאלון גונג ואף תינוקות, מציירות מציאות אפלה בהרבה
איל לוינטר | 9 בדצמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 12 דק׳
הפרויקט הסודי להארכת חיי האליטה בסין
ב-3 בספטמבר השנה, במצעד הצבאי הענק בבייג'ינג לציון 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, צעדו על רצפת האבן של כיכר טיאננמן שלושה מנהיגים: ולדימיר פוטין, שי ג'ין-פינג וקים ג'ונג-און. מצלמות הטלוויזיה הממלכתית הסינית (CCTV) עקבו אחריהם בשידור חי – אך דווקא מה שלכד את הצופים היה מה שלא נועד להישמע: שיחת חולין מפתיעה על אלמוות.
"הביוטכנולוגיה מתפתחת כל הזמן... אפשר להשתיל איברים שוב ושוב. ככל שאתה חי יותר, אתה נעשה צעיר יותר – אפשר אפילו להגיע לאלמוות", אמר פוטין באמצעות מתורגמנו, כפי שנשמע בהקלטה ששודרה. שי חייך והשיב: "יש תחזיות שבמאה הזו בני אדם יוכלו לחיות עד גיל 150".
זמן קצר לאחר מכן, השידור נחתך לשוט רחב של הכיכר והאודיו דעך. מאוחר יותר דווח בכלי תקשורת זרים כי הטלוויזיה הממלכתית בסין דרשה מהם להסיר את קטע הווידאו מהשידורים ומהארכיונים שלהם.
