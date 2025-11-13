ביקורו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בבית הלבן מסמל סיום תקופה של בידוד ותחילת עידן חדש ביחסי דמשק עם המערב. עם זאת, גורמים בכירים בישראל מזהירים מפני "הלבנה פוליטית" של משטר שמטרותיו טרם הובהרו
יוני בן מנחם | 13 בנובמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
שינוי אמיתי או אסטרטגיה זמנית? המערב פותח את הדלת למשטר הסורי | פרשנות
קבלת פניו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בבית הלבן על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סימנה רגע חסר תקדים מאז הכריזה סוריה על עצמאותה בשנת 1946. האירוע הפך למבחן ראשון במעלה באשר לאפשרות לשלב מחדש את דמשק במערכת הבין-לאומית לאחר יותר מעשור של בידוד וסנקציות.
הפגישה, שתוארה על ידי פרשנים רבים בעולם הערבי כ"רגע היסטורי", לא נועדה רק לתמונת יחסי ציבור. על פי גורמים מדיניים בכירים בירושלים, היא סימלה את פתיחתו של מסלול משא ומתן חדש בין וושינגטון לדמשק, המבוסס על עקרון "פתיחות מותנית" – נכונות אמריקנית לשיתוף פעולה הדרגתי בתמורה להתחייבויות סוריות בנושאי ביטחון אזורי, מאבק בטרור ועיצוב מאזן הכוחות באזור לאחר שנות הלחימה.
א-שרע ביקש לחזק את המסר הזה באמצעות סדרת פגישות מרתוניות עם גורמים פוליטיים, כלכליים ופיננסיים בוושינגטון, לצד ריאיונות שהעניק בתקשורת האמריקנית.
