לפגישת טראמפ וא-שרע בבית הלבן עשויות להיות מספר משמעויות אזוריות | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אירח אמש בבית הלבן את נשיא סוריה, אחמד א-שרע – האיש שבעבר היה מוכר כאבו מוחמד אל-ג'ולאני, מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם", שלוחת אל-קאעידה בסוריה.

הפגישה, שנערכה בדלתיים סגורות וללא נוכחות תקשורת, מסמלת שינוי עמוק במדיניות וושינגטון כלפי דמשק – לאחר עשרות שנים של נתק, סנקציות ועוינות הדדית.

א-שרע, שהוביל את המערכה הצבאית שהביאה להפלת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024, הוא הנשיא הסורי הראשון המבקר בבית הלבן מאז קבלת עצמאותה של סוריה ב-1946. רק לפני שנה היה מבוקש על ידי ארה"ב, עם פרס של 10 מיליון דולר על ראשו – וכעת מוצג על ידי טראמפ כשותף פוטנציאלי לשיקום סוריה ולקידום יציבות אזורית.