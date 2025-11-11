נשיא סוריה הפך אתמול לנשיא הסורי הראשון שמקיים ביקור רשמי בבית הלבן, מה שמסמל שינוי עמוק במדיניות וושינגטון כלפי דמשק. בכירים בירושלים העריכו כי הפגישה עשויה להוביל לחידוש השיחות בין ישראל לסוריה, בתיווך אמריקני
11 בנובמבר 2025
לפגישת טראמפ וא-שרע בבית הלבן עשויות להיות מספר משמעויות אזוריות | פרשנות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אירח אמש בבית הלבן את נשיא סוריה, אחמד א-שרע – האיש שבעבר היה מוכר כאבו מוחמד אל-ג'ולאני, מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם", שלוחת אל-קאעידה בסוריה.
הפגישה, שנערכה בדלתיים סגורות וללא נוכחות תקשורת, מסמלת שינוי עמוק במדיניות וושינגטון כלפי דמשק – לאחר עשרות שנים של נתק, סנקציות ועוינות הדדית.
א-שרע, שהוביל את המערכה הצבאית שהביאה להפלת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024, הוא הנשיא הסורי הראשון המבקר בבית הלבן מאז קבלת עצמאותה של סוריה ב-1946. רק לפני שנה היה מבוקש על ידי ארה"ב, עם פרס של 10 מיליון דולר על ראשו – וכעת מוצג על ידי טראמפ כשותף פוטנציאלי לשיקום סוריה ולקידום יציבות אזורית.
