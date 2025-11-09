כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

במשך קרוב לעשור ביססה רוסיה את השפעתה במדינות אפריקה באמצעות סיוע צבאי; האירועים האחרונים במאלי, במהלכם השתלטו ארגוני טרור על אזורים רבים במדינה, מעמידים בספק את יכולתה של רוסיה להמשיך בקו הזה

דורון פסקין | 9 בנובמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מודל ההשפעה הרוסי במדינות אפריקה עומד בספק | פרשנות

במשך קרוב לעשור ביססה עצמה מוסקבה ככוח משפיע במרחב הסאהל – רצועת המדבר הבלתי יציבה המשתרעת ממאוריטניה ועד סודאן. המודל הרוסי כלל עד כה חסות צבאית למדינות האזור בצורה של אספקת סיוע צבאי שכלל בתוכו גם הדרכה, ייעוץ והכשרה של כוחות. בתמורה, קיבלה רוסיה אפשרות לבסס השפעתה במדינות אלו.

עם זאת, האירועים האחרונים במאלי, מדינה שנחשבה בעבר לדוגמה הבולטת ביותר ל"הצלחה הרוסית" באפריקה, בהם ארגוני טרור השתלטו על חלקים נרחבים במדינה, מעמידים בסימן שאלה את תוקפו של מודל ההשפעה הרוסית באפריקה ואת הרלוונטיות שלו והכדאיות של מדינות האזור להישען על רוסיה.

בירת מאלי, במקו, מצויה בימים אלו תחת מצור כלכלי חמור ומתמשך. שלוחת אל-קאעידה באזור, “ג'מעת נוסרת אל-אסלאם ואל-מוסלמין" (JNIM), מנהלת מאז חודש ספטמבר האחרון התקפות שיטתיות נגד שיירות מכליות דלק ברחבי המדינה – מרכיב חיוני למגזר האנרגיה במדינה. ההתקפות משתקות את הכלכלה, משבשות את הסחר היבשתי ופוגעות באספקת החשמל. תושבים רבים נאלצים להמתין בתורים ארוכים לתדלוק, ובתי ספר נסגרים בשל המחסור בחשמל.

שלט חוצות בבמקו, בירת מאלי, המברך את נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 12 באוקטובר 2024

שלט חוצות בבמקו, בירת מאלי, המברך את נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 12 באוקטובר 2024 | צילום: -/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מטוסי קרב אמריקניים, 5 באוקטובר 2025
האם ארה"ב אכן תתקוף בניגריה? | פרשנות

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הצהיר בשבוע שעבר כי הורה לפנטגון להתכונן לתקיפה אפשרית בניגריה בשל פגיעה בנוצרים במדינה. עם זאת, המגבלות המבצעיות והדיפלומטיות מציבות סימן שאלה בנוגע לסיכוי שארה"ב תממש את האיום

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה ממשיכה לחזק את אחיזתה בסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

אנקרה הודיעה על מינוי שגריר חדש בדמשק הנחשב לבעל קשרים הדוקים למשטר הסורי. במקביל, היא ממשיכה להדק את קשריה הצבאיים ולתמוך בצבא הסורי החדש

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, רמאללה, 14 במאי 2025
מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות

יוני בן מנחם

על פי גורמים בכירים בפת"ח, הבחירה בא-שייח' נעשתה לבקשת ארה"ב ובהסכמת ישראל, כדי לשמור על יציבות הרש"פ ולסייע לטראמפ ליישם את תוכנית השלום שלו

שתפו: