במשך קרוב לעשור ביססה רוסיה את השפעתה במדינות אפריקה באמצעות סיוע צבאי; האירועים האחרונים במאלי, במהלכם השתלטו ארגוני טרור על אזורים רבים במדינה, מעמידים בספק את יכולתה של רוסיה להמשיך בקו הזה
דורון פסקין | 9 בנובמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מודל ההשפעה הרוסי במדינות אפריקה עומד בספק | פרשנות
במשך קרוב לעשור ביססה עצמה מוסקבה ככוח משפיע במרחב הסאהל – רצועת המדבר הבלתי יציבה המשתרעת ממאוריטניה ועד סודאן. המודל הרוסי כלל עד כה חסות צבאית למדינות האזור בצורה של אספקת סיוע צבאי שכלל בתוכו גם הדרכה, ייעוץ והכשרה של כוחות. בתמורה, קיבלה רוסיה אפשרות לבסס השפעתה במדינות אלו.
עם זאת, האירועים האחרונים במאלי, מדינה שנחשבה בעבר לדוגמה הבולטת ביותר ל"הצלחה הרוסית" באפריקה, בהם ארגוני טרור השתלטו על חלקים נרחבים במדינה, מעמידים בסימן שאלה את תוקפו של מודל ההשפעה הרוסית באפריקה ואת הרלוונטיות שלו והכדאיות של מדינות האזור להישען על רוסיה.
בירת מאלי, במקו, מצויה בימים אלו תחת מצור כלכלי חמור ומתמשך. שלוחת אל-קאעידה באזור, “ג'מעת נוסרת אל-אסלאם ואל-מוסלמין" (JNIM), מנהלת מאז חודש ספטמבר האחרון התקפות שיטתיות נגד שיירות מכליות דלק ברחבי המדינה – מרכיב חיוני למגזר האנרגיה במדינה. ההתקפות משתקות את הכלכלה, משבשות את הסחר היבשתי ופוגעות באספקת החשמל. תושבים רבים נאלצים להמתין בתורים ארוכים לתדלוק, ובתי ספר נסגרים בשל המחסור בחשמל.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו