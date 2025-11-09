מודל ההשפעה הרוסי במדינות אפריקה עומד בספק | פרשנות

במשך קרוב לעשור ביססה עצמה מוסקבה ככוח משפיע במרחב הסאהל – רצועת המדבר הבלתי יציבה המשתרעת ממאוריטניה ועד סודאן. המודל הרוסי כלל עד כה חסות צבאית למדינות האזור בצורה של אספקת סיוע צבאי שכלל בתוכו גם הדרכה, ייעוץ והכשרה של כוחות. בתמורה, קיבלה רוסיה אפשרות לבסס השפעתה במדינות אלו.

עם זאת, האירועים האחרונים במאלי, מדינה שנחשבה בעבר לדוגמה הבולטת ביותר ל"הצלחה הרוסית" באפריקה, בהם ארגוני טרור השתלטו על חלקים נרחבים במדינה, מעמידים בסימן שאלה את תוקפו של מודל ההשפעה הרוסית באפריקה ואת הרלוונטיות שלו והכדאיות של מדינות האזור להישען על רוסיה.