נשיא ארה"ב הצהיר בשבוע שעבר כי הורה לפנטגון להתכונן לתקיפה אפשרית בניגריה בשל פגיעה בנוצרים במדינה. עם זאת, המגבלות המבצעיות והדיפלומטיות מציבות סימן שאלה בנוגע לסיכוי שארה"ב תממש את האיום

דורון פסקין | 7 בנובמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם ארה"ב אכן תתקוף בניגריה? | פרשנות

בסוף השבוע שעבר הצהיר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הורה לפנטגון "להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה" בשל פגיעה בנוצרים במדינה.

על רקע טענותיו של טראמפ כי "אסלאמיסטים קיצוניים" אחראים ל"טבח המוני של נוצרים" בניגריה, ולצד ההכרזה על החזרת המדינה לרשימת המדינות "המעוררות דאגה מיוחדת" בכל הנוגע לחופש הדת, מתחדדת השאלה האם מדובר באיום שארה"ב אכן תוכל לממש.

לצבא ארה"ב ובייחוד לפיקוד אפריקה (AFRICOM) יש יכולת צבאית לבצע תקיפה אווירית או מבצע מוגבל בשטח אפריקני. בפועל, היכולת הזו נשענת על תנאים מדיניים ולוגיסטיים מורכבים: נגישות לבסיסים קרובים, שיתוף פעולה של מדינות מארחות והיתרים חוקיים לפעול מחוץ לגבולות ארה"ב.

מטוסי קרב אמריקניים, 5 באוקטובר 2025

מטוסי קרב אמריקניים, 5 באוקטובר 2025 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025
טורקיה ממשיכה לחזק את אחיזתה בסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

אנקרה הודיעה על מינוי שגריר חדש בדמשק הנחשב לבעל קשרים הדוקים למשטר הסורי. במקביל, היא ממשיכה להדק את קשריה הצבאיים ולתמוך בצבא הסורי החדש

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, רמאללה, 14 במאי 2025
מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות

יוני בן מנחם

על פי גורמים בכירים בפת"ח, הבחירה בא-שייח' נעשתה לבקשת ארה"ב ובהסכמת ישראל, כדי לשמור על יציבות הרש"פ ולסייע לטראמפ ליישם את תוכנית השלום שלו

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 במאי 2025
האינטרס הסעודי ברצועה | פרשנות

יוני בן מנחם

אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי פרסם דוח סעודי, שנכתב לפני ההסכם על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית, המציג תוכנית למלא תפקיד מוביל ברצועה ולדחוף להחלשת חמאס וחיזוק הרשות. הפרסום מגיע לקראת פגישתו הצפויה של יורש העצר הסעודי עם נשיא ארה"ב בחודש הבא

