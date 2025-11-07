האם ארה"ב אכן תתקוף בניגריה? | פרשנות

בסוף השבוע שעבר הצהיר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הורה לפנטגון "להתכונן לפעולה אפשרית בניגריה" בשל פגיעה בנוצרים במדינה.

על רקע טענותיו של טראמפ כי "אסלאמיסטים קיצוניים" אחראים ל"טבח המוני של נוצרים" בניגריה, ולצד ההכרזה על החזרת המדינה לרשימת המדינות "המעוררות דאגה מיוחדת" בכל הנוגע לחופש הדת, מתחדדת השאלה האם מדובר באיום שארה"ב אכן תוכל לממש.