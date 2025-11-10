מן התוהו של ה-7 באוקטובר ועד לעסקה הגדולה: החזיתות, ההכרעות והשאלות הגדולות שנותרו פתוחות – אינפוגרפיקת ענק
איל לוינטר | 10 בנובמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 1 דק׳
פרויקט מיוחד: כרוניקה של מלחמה
לזיכרון האנושי יש דפוס ברור: ירידה חדה – ואז התייצבות. רוב הפרטים שאיננו חוזרים אליהם נשכחים במהירות במהלך הימים והשבועות הראשונים, ורק מיעוטם נצרבים באמת בתודעה.
כך גם בזיכרון הלאומי שלנו: כשנתיים חלפו מאז פרוץ המלחמה, ורבים כבר מתקשים לשחזר את הרצף, את התחושות, את הדרמות שהתפתחו מדי יום. אך כששבים אל הכרוניקה הזו, מתגלה סיפור מתח מתמשך – כזה שבו המציאות משתנה ללא הרף, לטוב ולרע, והלחץ מצד אויבינו אינו פוסק לרגע.
הפרויקט המיוחד שלפניכם מרכז את האירועים הבולטים של השנתיים האחרונות, כפי שדווחו בדסק החדשות של מגזין אפוק – מהקרבות ברצועה והחיסולים בלבנון, דרך הזירה הפוליטית בישראל וברשות הפלסטינית, ועד למהלכים שנרקמו בוושינגטון, בטהראן ובבירות העולם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו