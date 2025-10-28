אנקרה הודיעה על מינוי שגריר חדש בדמשק הנחשב לבעל קשרים הדוקים למשטר הסורי. במקביל, היא ממשיכה להדק את קשריה הצבאיים ולתמוך בצבא הסורי החדש
טורקיה ממשיכה לחזק את אחיזתה בסוריה | פרשנות
טורקיה הודיעה על מינויו של סגן שר החוץ, נוה יילמאז, לשגריר החדש בדמשק, במקומו של ממלא המקום בורהאן קור-אולו, שכיהן מאז נפילת משטר אסד בסוף השנה שעברה.
גורמים מדיניים בכירים בישראל מציינים כי המהלך משתלב בגל שינויים רחב במשרד החוץ הטורקי, ומעיד על מגמה ברורה של אנקרה לחזק את מעמדה ולהעמיק את השפעתה בשטחה של סוריה, שכנתה מדרום.
יילמאז, שנחשב לדמות מרכזית בעיצוב המדיניות הטורקית כלפי סוריה בשנים האחרונות, שירת בעברו במערכת המודיעין והיה מעורב במאמצים להפלת המשטר הקודם בדמשק – עובדה המעניקה לו השפעה רבה, במיוחד על רקע קשריו ההדוקים עם ארגון "הייאת תחריר א-שאם".
