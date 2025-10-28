כניסה
אנקרה הודיעה על מינוי שגריר חדש בדמשק הנחשב לבעל קשרים הדוקים למשטר הסורי. במקביל, היא ממשיכה להדק את קשריה הצבאיים ולתמוך בצבא הסורי החדש

יוני בן מנחם | 28 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

טורקיה ממשיכה לחזק את אחיזתה בסוריה | פרשנות

טורקיה הודיעה על מינויו של סגן שר החוץ, נוה יילמאז, לשגריר החדש בדמשק, במקומו של ממלא המקום בורהאן קור-אולו, שכיהן מאז נפילת משטר אסד בסוף השנה שעברה.

גורמים מדיניים בכירים בישראל מציינים כי המהלך משתלב בגל שינויים רחב במשרד החוץ הטורקי, ומעיד על מגמה ברורה של אנקרה לחזק את מעמדה ולהעמיק את השפעתה בשטחה של סוריה, שכנתה מדרום.

יילמאז, שנחשב לדמות מרכזית בעיצוב המדיניות הטורקית כלפי סוריה בשנים האחרונות, שירת בעברו במערכת המודיעין והיה מעורב במאמצים להפלת המשטר הקודם בדמשק – עובדה המעניקה לו השפעה רבה, במיוחד על רקע קשריו ההדוקים עם ארגון "הייאת תחריר א-שאם".

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, רמאללה, 14 במאי 2025
מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות

יוני בן מנחם

על פי גורמים בכירים בפת"ח, הבחירה בא-שייח' נעשתה לבקשת ארה"ב ובהסכמת ישראל, כדי לשמור על יציבות הרש"פ ולסייע לטראמפ ליישם את תוכנית השלום שלו

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 במאי 2025
האינטרס הסעודי ברצועה | פרשנות

יוני בן מנחם

אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי פרסם דוח סעודי, שנכתב לפני ההסכם על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית, המציג תוכנית למלא תפקיד מוביל ברצועה ולדחוף להחלשת חמאס וחיזוק הרשות. הפרסום מגיע לקראת פגישתו הצפויה של יורש העצר הסעודי עם נשיא ארה"ב בחודש הבא

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי וראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, בפסגת שארם א-שייח' בנושא סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025, מצרים.
טראמפ נשען על טורקיה וקטאר – וישראל עוקבת בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי המתווכות החלו בשיחות על השלבים הבאים של ההסכם בעזה. בישראל עוקבים בדריכות אחר התגבשות הציר החדש של טראמפ, הנשען על מדינות המזוהות עם "האחים המוסלמים" – במקום על סעודיה והמדינות הסוניות המתונות

