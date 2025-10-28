טורקיה ממשיכה לחזק את אחיזתה בסוריה | פרשנות

טורקיה הודיעה על מינויו של סגן שר החוץ, נוה יילמאז, לשגריר החדש בדמשק, במקומו של ממלא המקום בורהאן קור-אולו, שכיהן מאז נפילת משטר אסד בסוף השנה שעברה.

גורמים מדיניים בכירים בישראל מציינים כי המהלך משתלב בגל שינויים רחב במשרד החוץ הטורקי, ומעיד על מגמה ברורה של אנקרה לחזק את מעמדה ולהעמיק את השפעתה בשטחה של סוריה, שכנתה מדרום.