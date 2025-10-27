מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות

גורמים ביטחוניים אומרים כי המתווכות החלו בשיחות על השלבים הבאים של ההסכם בעזה. בישראל עוקבים בדריכות אחר התגבשות הציר החדש של טראמפ, הנשען על מדינות המזוהות עם "האחים המוסלמים" – במקום על סעודיה והמדינות הסוניות המתונות