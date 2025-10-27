כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על פי גורמים בכירים בפת"ח, הבחירה בא-שייח' נעשתה לבקשת ארה"ב ובהסכמת ישראל, כדי לשמור על יציבות הרש"פ ולסייע לטראמפ ליישם את תוכנית השלום שלו

יוני בן מנחם | 27 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות

הכרזתו הרשמית של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, אתמול, כי במקרה שלא יוכל להמשיך בתפקידו – סגנו, חוסיין א-שייח', יכהן במקומו עד לקיום בחירות – אינה מהווה הפתעה בזירה הפלסטינית.

הרחוב הפלסטיני מגלה כרגע אדישות להודעה, בין היתר בשל המצב הכלכלי הקשה וחוסר האמון ביכולת לשינוי ממשי לטובה במציאות ביהודה ושומרון וברצועת עזה. א-שייח' אינו נהנה מפופולריות רבה בציבור הפלסטיני, בלשון המעטה. הוא נתפס כחלק מהמעגל הפוליטי הצמוד לעבאס, המואשם בשחיתות, ובעל תדמית ציבורית שנויה במחלוקת.

גורמים בכירים ברש"פ מציינים כי מדובר בהחלטה המתקבלת בעיתוי רגיש, אך הכרחי, שמטרתה להבטיח מעבר שלטוני חלק ביהודה ושומרון, למנוע ניסיונות להקמת הנהגות חלופיות לאש"ף, ולענות על דרישות הקהילה הבין-לאומית לרפורמות ולשינויים במבנה השלטון.

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, רמאללה, 14 במאי 2025

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, רמאללה, 14 במאי 2025 | צילום: ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 במאי 2025
האינטרס הסעודי ברצועה | פרשנות

יוני בן מנחם

אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי פרסם דוח סעודי, שנכתב לפני ההסכם על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית, המציג תוכנית למלא תפקיד מוביל ברצועה ולדחוף להחלשת חמאס וחיזוק הרשות. הפרסום מגיע לקראת פגישתו הצפויה של יורש העצר הסעודי עם נשיא ארה"ב בחודש הבא

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי וראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, בפסגת שארם א-שייח' בנושא סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025, מצרים.
טראמפ נשען על טורקיה וקטאר – וישראל עוקבת בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי המתווכות החלו בשיחות על השלבים הבאים של ההסכם בעזה. בישראל עוקבים בדריכות אחר התגבשות הציר החדש של טראמפ, הנשען על מדינות המזוהות עם "האחים המוסלמים" – במקום על סעודיה והמדינות הסוניות המתונות

שתפו: