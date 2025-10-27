על פי גורמים בכירים בפת"ח, הבחירה בא-שייח' נעשתה לבקשת ארה"ב ובהסכמת ישראל, כדי לשמור על יציבות הרש"פ ולסייע לטראמפ ליישם את תוכנית השלום שלו
יוני בן מנחם | 27 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מה עומד מאחורי ההחלטה לבחור בא-שייח' להיות יורשו העתידי של עבאס? | פרשנות
הכרזתו הרשמית של יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, אתמול, כי במקרה שלא יוכל להמשיך בתפקידו – סגנו, חוסיין א-שייח', יכהן במקומו עד לקיום בחירות – אינה מהווה הפתעה בזירה הפלסטינית.
הרחוב הפלסטיני מגלה כרגע אדישות להודעה, בין היתר בשל המצב הכלכלי הקשה וחוסר האמון ביכולת לשינוי ממשי לטובה במציאות ביהודה ושומרון וברצועת עזה. א-שייח' אינו נהנה מפופולריות רבה בציבור הפלסטיני, בלשון המעטה. הוא נתפס כחלק מהמעגל הפוליטי הצמוד לעבאס, המואשם בשחיתות, ובעל תדמית ציבורית שנויה במחלוקת.
גורמים בכירים ברש"פ מציינים כי מדובר בהחלטה המתקבלת בעיתוי רגיש, אך הכרחי, שמטרתה להבטיח מעבר שלטוני חלק ביהודה ושומרון, למנוע ניסיונות להקמת הנהגות חלופיות לאש"ף, ולענות על דרישות הקהילה הבין-לאומית לרפורמות ולשינויים במבנה השלטון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו