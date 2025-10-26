אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי פרסם דוח סעודי, שנכתב לפני ההסכם על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית, המציג תוכנית למלא תפקיד מוביל ברצועה ולדחוף להחלשת חמאס וחיזוק הרשות. הפרסום מגיע לקראת פגישתו הצפויה של יורש העצר הסעודי עם נשיא ארה"ב בחודש הבא
יוני בן מנחם | 26 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
האינטרס הסעודי ברצועה והיריבות מול הציר הקטארי-טורקי | פרשנות
אתר החדשות הפרו-קטארי "מידל איסט איי" דיווח הבוקר כי לפי מסמך פנימי של משרד החוץ הסעודי, אליו נחשף האתר, סעודיה מעוניינת למלא תפקיד מוביל ברצועת עזה לאחר המלחמה באמצעות סיוע לפירוק חמאס מנשקו ולהחלשת השפעתו, לצד מתן סיוע כספי ולוגיסטי לרשות הפלסטינית.
המסמך נושא את התאריך 29 בספטמבר, יום לאחר ששר החוץ הסעודי נשא נאום בעצרת הכללית של האו"ם, בו קרא לקהילה הבין-לאומית לפעול מיידית לעצירת "ההשמדה שמבצעת ישראל בעזה", וכשבוע וחצי לפני ההגעה להסכם על הפסקת אש ברצועה על פי התוכנית האמריקנית.
המסמך מציין כי סעודיה מתכוונת "לתמוך בפריסת כוח שמירת שלום בין-לאומי בעזה", ואף עשויה להשתתף בכוח זה לצד מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות.
