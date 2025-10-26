כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי פרסם דוח סעודי, שנכתב לפני ההסכם על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית, המציג תוכנית למלא תפקיד מוביל ברצועה ולדחוף להחלשת חמאס וחיזוק הרשות. הפרסום מגיע לקראת פגישתו הצפויה של יורש העצר הסעודי עם נשיא ארה"ב בחודש הבא

יוני בן מנחם | 26 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

האינטרס הסעודי ברצועה והיריבות מול הציר הקטארי-טורקי | פרשנות

אתר החדשות הפרו-קטארי "מידל איסט איי" דיווח הבוקר כי לפי מסמך פנימי של משרד החוץ הסעודי, אליו נחשף האתר, סעודיה מעוניינת למלא תפקיד מוביל ברצועת עזה לאחר המלחמה באמצעות סיוע לפירוק חמאס מנשקו ולהחלשת השפעתו, לצד מתן סיוע כספי ולוגיסטי לרשות הפלסטינית.

המסמך נושא את התאריך 29 בספטמבר, יום לאחר ששר החוץ הסעודי נשא נאום בעצרת הכללית של האו"ם, בו קרא לקהילה הבין-לאומית לפעול מיידית לעצירת "ההשמדה שמבצעת ישראל בעזה", וכשבוע וחצי לפני ההגעה להסכם על הפסקת אש ברצועה על פי התוכנית האמריקנית.

המסמך מציין כי סעודיה מתכוונת "לתמוך בפריסת כוח שמירת שלום בין-לאומי בעזה", ואף עשויה להשתתף בכוח זה לצד מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 במאי 2025

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי וראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, בפסגת שארם א-שייח' בנושא סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025, מצרים.
טראמפ נשען על טורקיה וקטאר – וישראל עוקבת בדריכות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי המתווכות החלו בשיחות על השלבים הבאים של ההסכם בעזה. בישראל עוקבים בדריכות אחר התגבשות הציר החדש של טראמפ, הנשען על מדינות המזוהות עם "האחים המוסלמים" – במקום על סעודיה והמדינות הסוניות המתונות

שתפו: