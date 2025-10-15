כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים אומרים כי המתווכות החלו בשיחות על השלבים הבאים של ההסכם בעזה. בישראל עוקבים בדריכות אחר התגבשות הציר החדש של טראמפ, הנשען על מדינות המזוהות עם "האחים המוסלמים" – במקום על סעודיה והמדינות הסוניות המתונות

יוני בן מנחם | 15 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

טראמפ נשען על טורקיה וקטאר – וישראל עוקבת בדריכות | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המתווכות החלו לקיים שיחות בשארם א-שיח' על השלבים הבאים של הסכם סיום המלחמה ברצועת עזה. הם מציינים כי השלבים הבאים ביישום התוכנית האמריקנית צפויים להיות מורכבים וקשים במיוחד. הם כוללים הקמת מנגנון ניהול חדש לעזה, שילוב כוחות משטרה פלסטיניים מאומנים, ופירוק חמאס מנשקו – משימה הנתקלת בהתנגדות חריפה מצד הארגון. סוגיה נוספת שמעוררת מחלוקת היא שאלת הפיקוח הבין-לאומי על הגוף הפלסטיני החדש שיוקם לנהל את הרצועה.

דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, אמר אתמול בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "השלבים הבאים לאחר סיום הלחימה יהיו קשים ביותר", וטען כי "חלק גדול מהדיונים על השלב השני נדחו כדי להבטיח את הצלחת השלב הראשון", שנחתם בשארם א-שייח' ביום חמישי האחרון. לדבריו, "החלו דיונים מורכבים על דרכי הבטחת הביטחון והניהול בעזה, במטרה למנוע חזרה למלחמה".

עם זאת, השלב הראשון טרם הושלם במלואו – חמאס עדיין לא השיב את כל החטופים החללים. בישראל רואים בכך מבחן משמעותי לכוונותיו של ארגון הטרור לכבד את ההסכם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי וראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, בפסגת שארם א-שייח' בנושא סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025, מצרים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי וראש ממשלת קטאר ושר החוץ, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-ת'אני, בפסגת שארם א-שייח' בנושא סיום המלחמה בעזה, 13 באוקטובר 2025, מצרים | צילום: Evan Vucci - Pool / Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הריסות ברצועת עזה, 13 בנובמבר 2023
חמאס טוען לניצחון, אך בפועל המיט חורבן על הפלסטינים | פרשנות

יוני בן מנחם

בעוד חמאס מנסה לבסס נרטיב של "ניצחון" והישג מול ישראל, רצועת עזה מתמודדת עם חורבן חסר תקדים, הרוגים רבים ואובדן אמון גובר בהנהגת ארגון הטרור

הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025
האם חמאס בדרך לתבוסה ברצועת עזה? | פרשנות

יוני בן מנחם

באמצעי התקשורת הערביים וברשתות החברתיות התחילו להישמע בגלוי בימים האחרונים קולות על התבוסה של חמאס – אך בישראל מזהירים: הדרך לפירוקו ולפירוז הרצועה עוד ארוכה ומלאת מוקשים. חמאס מתמרן כדי לשמור על כוחו ברצועת עזה ולהעביר את מוקד העימות ליהודה ושומרון

מי ישלוט באלגוריתם של טיקטוק
הקרב על האלגוריתם: מי ישלוט בטיקטוק? | פרשנות

איל לוינטר

טראמפ מקדם עסקה שעשויה להציב את טיקטוק תחת בעלות ופיקוח אמריקני – אך גם אם תאושר, נותרת השאלה: מי באמת יחליט מה יופיע בפיד של מאות מיליוני משתמשים - ובאיזה צד של הסיפור תהיה ישראל?

מתחם המנהרות בהר "קולנג גאז לה", מרץ 2025, המכון למדע ולביטחון בינלאומי
המנהרות שליד נתנז: האתר הסודי שהפך למוקד ההיערכות החדש של טהראן? | פרשנות

איל לוינטר

תצלומי לוויין מצביעים על העמקת חציבות, הרחבת מערך האבטחה והתגברות הפעילות סביב ההר קולנג גאז לה. האם ישראל תפעל?

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף
מה משתמע מהסכם ההגנה ההדדי בין סעודיה לפקיסטן? | פרשנות

איל לוינטר

מאחורי ההצהרות על "הגנה הדדית" מסתתרת מערכת אינטרסים כלכלית וביטחונית - והזדמנות ללחוץ על וושינגטון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

יוני בן מנחם

נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה

שתפו: