טראמפ נשען על טורקיה וקטאר – וישראל עוקבת בדריכות | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המתווכות החלו לקיים שיחות בשארם א-שיח' על השלבים הבאים של הסכם סיום המלחמה ברצועת עזה. הם מציינים כי השלבים הבאים ביישום התוכנית האמריקנית צפויים להיות מורכבים וקשים במיוחד. הם כוללים הקמת מנגנון ניהול חדש לעזה, שילוב כוחות משטרה פלסטיניים מאומנים, ופירוק חמאס מנשקו – משימה הנתקלת בהתנגדות חריפה מצד הארגון. סוגיה נוספת שמעוררת מחלוקת היא שאלת הפיקוח הבין-לאומי על הגוף הפלסטיני החדש שיוקם לנהל את הרצועה.

דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, אמר אתמול בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "השלבים הבאים לאחר סיום הלחימה יהיו קשים ביותר", וטען כי "חלק גדול מהדיונים על השלב השני נדחו כדי להבטיח את הצלחת השלב הראשון", שנחתם בשארם א-שייח' ביום חמישי האחרון. לדבריו, "החלו דיונים מורכבים על דרכי הבטחת הביטחון והניהול בעזה, במטרה למנוע חזרה למלחמה".