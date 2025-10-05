כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה

יוני בן מנחם | 5 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

 גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עושה מאמץ אדיר להוציא לפועל את שחרור כל החטופים הישראלים המוחזקים בשבי חמאס בהקדם האפשרי, ולממש את תוכנית השלום שלו במזרח התיכון.

לדבריהם, טראמפ נעזר באופן מוגבר בשירותי התיווך של קטאר וטורקיה, חברות ציר "האחים המוסלמים", שמארחות בשטחן את הנהגת חמאס ויש להן השפעה גדולה עליה. הן קטאר והן טורקיה קיבלו באחרונה מארה"ב סיוע מדיני וביטחוני גדול, וטראמפ מצפה מהן לעמוד בהבטחותיהן אליו כי יפעילו את השפעתן על חמאס כדי להוציא את תוכנית השלום אל הפועל.

טראמפ שיבח בימים האחרונים את מנהיג קטאר, השיח' תמים בן חמד, וגם את נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שלדבריו "סייע רבות" בלחץ על חמאס לשחרר את החטופים, וכינה אותו "ידיד שביצע עבודה מצוינת". גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי הוא מחבק אותם חיבוק דוב ומרעיף עליהם מחמאות כדי לחייב אותם לעמוד בהבטחתם.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מכוניות משטרה שנשרפו במהלך ההפגנות במרוקו, 1 באוקטובר 2025
לאן תתפתח המחאה של הדור הצעיר במרוקו? | פרשנות

יוני בן מנחם

בשבוע שעבר פרצה במרוקו מחאה של בני הדור הצעיר שהובילה לעימותים אלימים בין מפגינים לכוחות הביטחון. מאות בני אדם נפצעו ומאות נוספים נעצרו. המפגינים מוחים על מצב מערכות הבריאות, החינוך ועל השחיתות במדינה, ודורשים את פיטוריו של ראש הממשלה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
איראן בצומת דרכים אסטרטגי: בין חידוש המשא ומתן להסלמה | פרשנות

יוני בן מנחם

הסנקציות חזרו והלחץ על איראן גובר. התגובה של טהראן תגדיר לאן עשוי להתפתח העימות סביב סוגיית הגרעין

תומכי חיזבאללה בטקס לזכרו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה, בדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025
חיזבאללה ממשיך להישען על התמיכה האיראנית ולהצהיר כי לא ימסור את נשקו | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי נאום מזכ"ל חיזבאללה לציון שנה לחיסול נסראללה, לצד ביקורו של מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי האיראני בביירות, ממחישים את החולשה של הממשלה הלבנונית מול ארגון הטרור

שתפו: