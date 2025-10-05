נשיא ארה"ב מפעיל לחץ משמעותי במטרה להוציא לפועל את תוכניתו. עם זאת, גורמים בכירים בירושלים מזהירים כי ציר "האחים המוסלמים", שאותו מובילות קטאר וטורקיה, עלול לאכזב את טראמפ, וחמאס עשוי לנסות למסמס את התוכנית ולמשוך זמן כדי להישאר בשלטון ברצועת עזה
יוני בן מנחם | 5 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עושה מאמץ אדיר להוציא לפועל את שחרור כל החטופים הישראלים המוחזקים בשבי חמאס בהקדם האפשרי, ולממש את תוכנית השלום שלו במזרח התיכון.
לדבריהם, טראמפ נעזר באופן מוגבר בשירותי התיווך של קטאר וטורקיה, חברות ציר "האחים המוסלמים", שמארחות בשטחן את הנהגת חמאס ויש להן השפעה גדולה עליה. הן קטאר והן טורקיה קיבלו באחרונה מארה"ב סיוע מדיני וביטחוני גדול, וטראמפ מצפה מהן לעמוד בהבטחותיהן אליו כי יפעילו את השפעתן על חמאס כדי להוציא את תוכנית השלום אל הפועל.
טראמפ שיבח בימים האחרונים את מנהיג קטאר, השיח' תמים בן חמד, וגם את נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שלדבריו "סייע רבות" בלחץ על חמאס לשחרר את החטופים, וכינה אותו "ידיד שביצע עבודה מצוינת". גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי הוא מחבק אותם חיבוק דוב ומרעיף עליהם מחמאות כדי לחייב אותם לעמוד בהבטחתם.
