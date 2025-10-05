טראמפ משנה את כללי המשחק, אך חמאס עלול להכשילו | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עושה מאמץ אדיר להוציא לפועל את שחרור כל החטופים הישראלים המוחזקים בשבי חמאס בהקדם האפשרי, ולממש את תוכנית השלום שלו במזרח התיכון.

לדבריהם, טראמפ נעזר באופן מוגבר בשירותי התיווך של קטאר וטורקיה, חברות ציר "האחים המוסלמים", שמארחות בשטחן את הנהגת חמאס ויש להן השפעה גדולה עליה. הן קטאר והן טורקיה קיבלו באחרונה מארה"ב סיוע מדיני וביטחוני גדול, וטראמפ מצפה מהן לעמוד בהבטחותיהן אליו כי יפעילו את השפעתן על חמאס כדי להוציא את תוכנית השלום אל הפועל.