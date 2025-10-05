לאן תתפתח המחאה של הדור הצעיר במרוקו? | פרשנות

הדור הצעיר במרוקו החל בשבוע שעבר בהפגנות מחאה ברחובות מרוקו. פעילי תנועת המחאה הנקראת "דור Z 212" ממשיכים בקריאות לשיפור שירותי הבריאות והחינוך, למאבק בשחיתות ובאבטלה הגואה שמגיעה לכ-36% במדינה. כמו כן, המפגינים דורשים מהמלך מוחמד השישי לפטר את ראש הממשלה, עזיז אח'נוש.

הדור הצעיר במרוקו קורא לתנועת המחאה שהקים בשם שנשען על שני סמלים: האות Z מבטאת את רצון הנוער שנולד בעידן הדיגיטלי, והמספר 212 הוא הקידומת הבין-לאומית של מרוקו. השילוב של שני השמות האלה נועד לייצר תחושת שייכות כפולה, הן לדור והן ללאום, ומאפשר לתנועה לבדל את עצמה מהמחאות הקלסיות של העבר, כמו מחאת "האביב הערבי" בשנת 2011, ולייצר מותג מחאה חדש, מקומי, צעיר ודיגיטלי.