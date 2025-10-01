הסנקציות חזרו והלחץ על איראן גובר. התגובה של טהראן תגדיר לאן עשוי להתפתח העימות סביב סוגיית הגרעין
יוני בן מנחם | 1 באוקטובר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איראן בצומת דרכים אסטרטגי: בין חידוש המשא ומתן להסלמה | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי איראן נמצאת במבוכה קשה לנוכח החזרת הסנקציות הבין-לאומיות עליה ותוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעצירת המלחמה ברצועת עזה, שאליה גייס את הסכמת מדינות ערב והאסלאם המרכזיות.
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, קיווה להקפיא את יישום הסנקציות, כפי שהבהיר במכתבו למזכ"ל האו"ם בתחילת השבוע, אך האיחוד האירופי מיהר להגיב והודיע על החזרת הסנקציות נגד איראן בשל המשך הפרת הסכם הגרעין משנת 2015. עם זאת, הדגיש האיחוד האירופי כי "הדלת נותרה פתוחה בפני משא ומתן דיפלומטי".
במקביל, פרסמה "הטרויקה האירופית" (בריטניה, צרפת וגרמניה) הצהרה שבה נאמר כי החזרת הסנקציות איננה סוף הדרך הדיפלומטית, וכי היא מצפה מטהראן להימנע מהסלמה ולעמוד בהתחייבויותיה החוקיות מול הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית.
