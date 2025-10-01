איראן בצומת דרכים אסטרטגי: בין חידוש המשא ומתן להסלמה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי איראן נמצאת במבוכה קשה לנוכח החזרת הסנקציות הבין-לאומיות עליה ותוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעצירת המלחמה ברצועת עזה, שאליה גייס את הסכמת מדינות ערב והאסלאם המרכזיות.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, קיווה להקפיא את יישום הסנקציות, כפי שהבהיר במכתבו למזכ"ל האו"ם בתחילת השבוע, אך האיחוד האירופי מיהר להגיב והודיע על החזרת הסנקציות נגד איראן בשל המשך הפרת הסכם הגרעין משנת 2015. עם זאת, הדגיש האיחוד האירופי כי "הדלת נותרה פתוחה בפני משא ומתן דיפלומטי".