גורמים בכירים בישראל אומרים כי נאום מזכ"ל חיזבאללה לציון שנה לחיסול נסראללה, לצד ביקורו של מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי האיראני בביירות, ממחישים את החולשה של הממשלה הלבנונית מול ארגון הטרור

יוני בן מנחם | 29 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

חיזבאללה ממשיך להישען על התמיכה האיראנית ולהצהיר כי לא ימסור את נשקו | פרשנות

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קסאם, הצהיר ב-27 בספטמבר פעם נוספת כי ארגונו מסרב למסור את נשקו למדינה הלבנונית.

בטקס לציון שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה הקודם, חסן נסראללה, אמר קאסם: "לא נאפשר את פירוק הנשק שלנו מכיוון שאנו בעימות קיומי [...] הסכנה הישראלית-אמריקנית על לבנון היא סכנה קיומית להתנגדות וללבנון".

קסאם הדגיש כי לבנון "מימשה את ההתחייבויות שלה לפי החלטה 1701, וכעת על ישראל לממש את שלה", ודחק בממשלה הלבנונית לסגת מהחלטתה על "בלעדיות הנשק בידי המדינה". הוא טען בנאומו כי "חיזבאללה התאושש מבחינה ג'יהאדיסטית, והיום הוא מוכן לכל עימות עתידי". לדבריו, ארגונו הצליח לשקם מאות אלפי בתים ולנהל בהצלחה את הבחירות המקומיות, מה שמעיד על כוחו והשפעתו החברתית.

תומכי חיזבאללה בטקס לזכרו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה, בדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025

תומכי חיזבאללה בטקס לזכרו של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה, בדרום לבנון, 27 בספטמבר 2025 | צילום: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

