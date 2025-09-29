חיזבאללה ממשיך להישען על התמיכה האיראנית ולהצהיר כי לא ימסור את נשקו | פרשנות

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קסאם, הצהיר ב-27 בספטמבר פעם נוספת כי ארגונו מסרב למסור את נשקו למדינה הלבנונית.

בטקס לציון שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה הקודם, חסן נסראללה, אמר קאסם: "לא נאפשר את פירוק הנשק שלנו מכיוון שאנו בעימות קיומי [...] הסכנה הישראלית-אמריקנית על לבנון היא סכנה קיומית להתנגדות וללבנון".