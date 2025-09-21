הסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן – צעד שעשוי להשפיע על יחסי הכוחות במזרח התיכון | פרשנות

ב-17 בספטמבר, במהלך ביקורו של ראש ממשלת פקיסטן, שאהבז שאריף, בריאד, נחתם הסכם הגנה אסטרטגי משותף בין סעודיה לפקיסטן.

ההסכם מעלה דיון רחב על משמעותו והשלכותיו האזוריות והבין-לאומיות. אף ששיתוף הפעולה הצבאי בין ריאד לאסלאמאבאד מתקיים מזה שנים, התזמון של ההסכם רגיש במיוחד לאור האירועים האחרונים במזרח התיכון, החל מהתקפות ישראליות על מדינות ערביות כמו קטאר, לבנון, תימן וסוריה והמשך המלחמה ברצועת עזה.