הסכם ההגנה בין סעודיה לפקיסטן – צעד שעשוי להשפיע על יחסי הכוחות במזרח התיכון | פרשנות

הברית החדשה בין ריאד לאסלאמאבאד מאותתת על שינוי אסטרטגי, שעשוי להשליך במספר אופנים על ישראל, על הרחבת הסכמי אברהם ועל הודו ואיראן

יוני בן מנחם | 21 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ב-17 בספטמבר, במהלך ביקורו של ראש ממשלת פקיסטן, שאהבז שאריף, בריאד, נחתם הסכם הגנה אסטרטגי משותף בין סעודיה לפקיסטן.

ההסכם מעלה דיון רחב על משמעותו והשלכותיו האזוריות והבין-לאומיות. אף ששיתוף הפעולה הצבאי בין ריאד לאסלאמאבאד מתקיים מזה שנים, התזמון של ההסכם רגיש במיוחד לאור האירועים האחרונים במזרח התיכון, החל מהתקפות ישראליות על מדינות ערביות כמו קטאר, לבנון, תימן וסוריה והמשך המלחמה ברצועת עזה.

פקיסטן הינה מדינה סונית ענקית שמחזיקה בנשק גרעיני ואף נתנה מחסה למנהיג אל-קאעידה, אוסאמה בן לאדן, עד שחוסל על אדמתה על יד צבא ארה"ב במאי 2011.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, מוחמד שהבאז שריף, חותמים על ההסכם, 17 בספטמבר 2025

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, מוחמד שהבאז שריף, חותמים על ההסכם, 17 בספטמבר 2025 | צילום: חשבון ה-X של ממשלת פקיסטן

