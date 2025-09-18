גורמים בכירים בירושלים אומרים כי הטרויקה האירופית ניצבת בפני הכרעה האם להחזיר סופית את הסנקציות באמצעות מנגנון הסנאפבק. המשטר האיראני נמצא במרוץ נגד הזמן כשברקע מחלוקות פנימיות סביב הנושא
יוני בן מנחם | 18 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
לאיראן נותר זמן מוגבל להכריע: להיכנע לדרישות המערב או לספוג סנקציות כבדות | פרשנות
איראן מתקרבת לרגע האמת. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי לאחר שהודיעה ה"טרויקה האירופית" – צרפת, בריטניה וגרמניה, על כוונתה להפעיל את מנגנון הסנקציות הנקרא "סנאפבק" נגד איראן, נותר לטהראן זמן מוגבל להכריע: האם להיכנע לדרישות המערב, או לשוב להיות תחת נטל הסנקציות הכבדות שהוטלו עליה לפני 2015.
שלושת התנאים האירופיים הם ברורים מאוד: חזרת פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לפעילות מלאה בשטח איראן; חשיפת גורלם של 440 ק"ג של אורניום מועשר ברמה גבוהה, שנעלמו לאחר התקיפות הישראליות והאמריקניות בחודש יוני האחרון; וכניסה למשא ומתן ישיר עם וושינגטון על הסכם גרעין חדש.
בתוך איראן מתנהל עימות חריף. המחנה השמרני הנוקשה קורא לגרש את פקחי סבא"א, לפרוש מאמנת ה-NPT למניעת הפצת נשק גרעיני, ואף לשקול פיתוח נשק גרעיני, בדומה לקוריאה הצפונית.
