לאיראן נותר זמן מוגבל להכריע: להיכנע לדרישות המערב או לספוג סנקציות כבדות | פרשנות

איראן מתקרבת לרגע האמת. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי לאחר שהודיעה ה"טרויקה האירופית" – צרפת, בריטניה וגרמניה, על כוונתה להפעיל את מנגנון הסנקציות הנקרא "סנאפבק" נגד איראן, נותר לטהראן זמן מוגבל להכריע: האם להיכנע לדרישות המערב, או לשוב להיות תחת נטל הסנקציות הכבדות שהוטלו עליה לפני 2015.

שלושת התנאים האירופיים הם ברורים מאוד: חזרת פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לפעילות מלאה בשטח איראן; חשיפת גורלם של 440 ק"ג של אורניום מועשר ברמה גבוהה, שנעלמו לאחר התקיפות הישראליות והאמריקניות בחודש יוני האחרון; וכניסה למשא ומתן ישיר עם וושינגטון על הסכם גרעין חדש.