א-שרע יבקר בארה"ב – ינסה לשכנע את העולם ביכולתו לאחד את סוריה | פרשנות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נערך לביקור בניו יורק בסוף החודש הנוכחי כדי להשתתף בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, שבה הוא אמור לשאת נאום. ביקורו הוא ראשון של נשיא סורי בארה"ב מאז 1967.

ברקע, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ לוחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני ביניהן לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש.