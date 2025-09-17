 א-שרע יבקר בארה"ב – ינסה לשכנע את העולם ביכולתו לאחד את סוריה | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ביקור א-שרע בעצרת האו"ם בניו יורק יהיה הביקור הראשון של נשיא סורי מזה מספר עשורים. במקביל, גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ארה"ב לוחצת על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני לפני עצרת האו"ם

יוני בן מנחם | 17 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

א-שרע יבקר בארה"ב – ינסה לשכנע את העולם ביכולתו לאחד את סוריה | פרשנות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נערך לביקור בניו יורק בסוף החודש הנוכחי כדי להשתתף בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, שבה הוא אמור לשאת נאום. ביקורו הוא ראשון של נשיא סורי בארה"ב מאז 1967.

ברקע, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ לוחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני ביניהן לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש.

הביקור נתפס במזרח התיכון כהישג פוליטי עבור הסורים וכהוכחה לקבלתו של א-שרע בעולם, אך הוא גם מסמן את אפשרות לפתיחת שלב חדש בסוריה בחודשים הקרובים. א-שרע מגיע לארה"ב לאחר כמה עשורים שבהם נשיאי סוריה הקודמים, האב חאפז אסד ובנו בשאר, נמנעו מביקור במדינה.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אנקרה, 4 בפברואר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, אנקרה, 4 בפברואר 2025 | צילום: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תרגיל צבאי משותף של כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) וכוחות ארה״ב בצפון-מזרח סוריה, 7 בדצמבר 2021
גוברת המתיחות בצפון-מזרח סוריה | פרשנות

דורון פסקין

המשטר הסורי מחזק קשרים עם שבטים מקומיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF

שרי חוץ של הליגה הערבית בפגישה בקהיר, 11 באוקטובר 2023
רעיון הקמת כוח ערבי משותף עלה מחדש בתקשורת הערבית – האם הוא ישים? | פרשנות

יוני בן מנחם

התקיפה הישראלית בדוחא הציפה מחדש את הרעיון שעלה כבר ב-2015, אך מחלוקות פנימיות והסכמים בין-לאומיים מגבילים – מעמידים בסימן שאלה את סיכוייו להתממש

חיילים חות'ים בצנעא, 19 ביולי 2024
תימן הפכה לזירת עימות מרכזית של ישראל מול הציר האיראני | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי מערכת המודיעין הישראלית עושה כעת מאמץ מרוכז להשיג מודיעין איכותי, שיאפשר חיסולים ממוקדים נוספים. במקביל, תוגברה האבטחה סביב בכירים ישראלים עקב הערכה שהחות'ים ינסו לפגוע בהם

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, השייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל ת'אני, 9 בספטמבר 2025
ביום שני תתכנס ועידת דוחא – קטאר תנסה לגייס את מדינות ערב נגד ישראל | פרשנות

יוני בן מנחם

התקיפה הישראלית על קטאר עוררה זעזוע בעולם הערבי והאסלאמי. קטאר מנסה באמצעות פסגת דוחא הקרובה לבחון את יכולת המדינות הערביות והאסלאמיות להגיב מעשית, להציב קווים אדומים ולהבהיר לישראל כי התנהלותה לא תעבור בשתיקה

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, בפגישה של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, 19 באפריל 2024
קטאר מנסה להפנות את מדינות המפרץ נגד ישראל | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי בעקבות התקיפה בדוחא, ההנהגה הקטארית מנסה למסגר את ישראל כאיום אזורי ולחבל בתהליך הנורמליזציה בינה לבין מדינות ערב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ, בחמ״ל שב״כ בעת המבצע
"הפתעה מושלמת" – ההחלטה הישראלית לצאת למבצע והמסר בנוגע לקטאר | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבצע תוכנן במשך חודשים ארוכים והמתין לעיתוי המדויק. פרשנים בעזה תיארו את הצעת טראמפ השבוע כמהלך הונאה אמריקני-ישראלי, שהוביל להתכנסות בכירי חמאס בדוחא

שתפו: