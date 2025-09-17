ביקור א-שרע בעצרת האו"ם בניו יורק יהיה הביקור הראשון של נשיא סורי מזה מספר עשורים. במקביל, גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ארה"ב לוחצת על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני לפני עצרת האו"ם
יוני בן מנחם | 17 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
א-שרע יבקר בארה"ב – ינסה לשכנע את העולם ביכולתו לאחד את סוריה | פרשנות
נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נערך לביקור בניו יורק בסוף החודש הנוכחי כדי להשתתף בכינוס העצרת הכללית של האו"ם, שבה הוא אמור לשאת נאום. ביקורו הוא ראשון של נשיא סורי בארה"ב מאז 1967.
ברקע, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ לוחץ על ישראל וסוריה להגיע להסכם ביטחוני ביניהן לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש.
הביקור נתפס במזרח התיכון כהישג פוליטי עבור הסורים וכהוכחה לקבלתו של א-שרע בעולם, אך הוא גם מסמן את אפשרות לפתיחת שלב חדש בסוריה בחודשים הקרובים. א-שרע מגיע לארה"ב לאחר כמה עשורים שבהם נשיאי סוריה הקודמים, האב חאפז אסד ובנו בשאר, נמנעו מביקור במדינה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו