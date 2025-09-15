 גוברת המתיחות בצפון-מזרח סוריה | פרשנות
המשטר הסורי מחזק קשרים עם שבטים מקומיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF

דורון פסקין | 15 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

במהלך השבועות האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ההתנגשויות בין כוחות סוריה הדמוקרטית, SDF, לבין כוחות המזוהים עם הצבא הסורי – בעיקר באזורי הגבול שבין מחוז דיר א-זור במזרח המדינה למחוז חלב בצפון.

כלי תקשורת ערביים מצביעים על מגמה מתפתחת מצד המשטר בדמשק – שימוש גובר במיליציות מקומיות ובכוחות שבטיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF ולערער את יציבות האזורים שבשליטתו.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.

תרגיל צבאי משותף של כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) וכוחות ארה״ב בצפון-מזרח סוריה, 7 בדצמבר 2021

תרגיל צבאי משותף של כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) וכוחות ארה״ב בצפון-מזרח סוריה, 7 בדצמבר 2021 | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

