המשטר הסורי מחזק קשרים עם שבטים מקומיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF
דורון פסקין | 15 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
גוברת המתיחות בצפון-מזרח סוריה | פרשנות
במהלך השבועות האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ההתנגשויות בין כוחות סוריה הדמוקרטית, SDF, לבין כוחות המזוהים עם הצבא הסורי – בעיקר באזורי הגבול שבין מחוז דיר א-זור במזרח המדינה למחוז חלב בצפון.
כלי תקשורת ערביים מצביעים על מגמה מתפתחת מצד המשטר בדמשק – שימוש גובר במיליציות מקומיות ובכוחות שבטיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF ולערער את יציבות האזורים שבשליטתו.
ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.
