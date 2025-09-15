גוברת המתיחות בצפון-מזרח סוריה | פרשנות

במהלך השבועות האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ההתנגשויות בין כוחות סוריה הדמוקרטית, SDF, לבין כוחות המזוהים עם הצבא הסורי – בעיקר באזורי הגבול שבין מחוז דיר א-זור במזרח המדינה למחוז חלב בצפון.

כלי תקשורת ערביים מצביעים על מגמה מתפתחת מצד המשטר בדמשק – שימוש גובר במיליציות מקומיות ובכוחות שבטיים כדי להפעיל לחץ על ה-SDF ולערער את יציבות האזורים שבשליטתו.