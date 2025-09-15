רעיון הקמת כוח ערבי משותף עלה מחדש בתקשורת הערבית – האם הוא ישים? | פרשנות

ההצעה להקים כוח ערבי משותף – רעיון שעלה לראשונה כבר במרץ 2015 – חזרה בימים האחרונים לשיח האזורי, לאחר התקיפה הישראלית על צמרת חמאס בקטאר. השאלה המרכזית המעסיקה את העולם הערבי היא: האם האזור אכן בשל להקים כוח "נאט"ו ערבי", שיוכל להרתיע את ישראל ולהבטיח ביטחון קולקטיבי למדינות ערב והאם ניתן באופן מעשי להקים כוח כזה?

התקיפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר, חשפה שוב את שבריריות מנגנון הביטחון הערבי ואת היעדר האסטרטגיה משותפת. ישראל הוכיחה שהיא פועלת כמעט ללא מגבלות ברחבי המזרח התיכון כדי להגן על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה.