התקיפה הישראלית בדוחא הציפה מחדש את הרעיון שעלה כבר ב-2015, אך מחלוקות פנימיות והסכמים בין-לאומיים מגבילים – מעמידים בסימן שאלה את סיכוייו להתממש
יוני בן מנחם | 15 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
רעיון הקמת כוח ערבי משותף עלה מחדש בתקשורת הערבית – האם הוא ישים? | פרשנות
ההצעה להקים כוח ערבי משותף – רעיון שעלה לראשונה כבר במרץ 2015 – חזרה בימים האחרונים לשיח האזורי, לאחר התקיפה הישראלית על צמרת חמאס בקטאר. השאלה המרכזית המעסיקה את העולם הערבי היא: האם האזור אכן בשל להקים כוח "נאט"ו ערבי", שיוכל להרתיע את ישראל ולהבטיח ביטחון קולקטיבי למדינות ערב והאם ניתן באופן מעשי להקים כוח כזה?
התקיפה הישראלית בדוחא, בירת קטאר, חשפה שוב את שבריריות מנגנון הביטחון הערבי ואת היעדר האסטרטגיה משותפת. ישראל הוכיחה שהיא פועלת כמעט ללא מגבלות ברחבי המזרח התיכון כדי להגן על האינטרסים הביטחוניים החיוניים שלה.
פרשנים בכלי תקשורת ערביים טוענים כי לנוכח המדיניות הישראלית אחרי שנתיים של מלחמה בשבע חזיתות, מדינות ערב שואלות את עצמן האם הגיע הזמן להקמת כוח צבאי ערבי מאוחד. הרעיון אינו חדש. כבר בוועידת שארם א-שייח' ב-2015 אישרו המנהיגים הערבים עקרונית את היוזמה, אך מאז היא נתקעה. פרשנים קטארים אומרים כי כעת, לאחר התקיפה הישראלית בדוחא והתחושה שהאזור מצוי בצומת דרכים קריטי, היוזמה מקבלת משנה תוקף.
