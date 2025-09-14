גורמים בכירים בישראל אומרים כי מערכת המודיעין הישראלית עושה כעת מאמץ מרוכז להשיג מודיעין איכותי, שיאפשר חיסולים ממוקדים נוספים. במקביל, תוגברה האבטחה סביב בכירים ישראלים עקב הערכה שהחות'ים ינסו לפגוע בהם
יוני בן מנחם | 14 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
תימן הפכה לזירת עימות מרכזית של ישראל מול הציר האיראני | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מערכת הביטחון נערכת לתגובה של החות'ים בתימן למבצע "טיפת מזל", בו חוסלו חברי ממשלה רבים של החות'ים.
להערכתם, החות'ים ינסו לפגוע בבכירים ישראלים בדרג המדיני והביטחוני ובתשתיות לאומיות. בעקבות כך, תוגברה האבטחה על אישים ישראלים בכירים. החות'ים ממשיכים לשגר טילים בליסטיים וכטב"מים מתימן לעבר ישראל, וישראל תקפה בשבוע שעבר יעדי צבא ומתקני דלק באזור צנעא בתימן.
ראש תנועת "אנסאר אללה" החות'ית בתימן, עבד אלמלכ אלחות’י, אמר בנאום ב-10 בספטמבר כי "במהלך השבועיים האחרונים בוצעו 38 פעולות באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים". הוא הזכיר את הפגיעה בשדה התעופה רמון, טען גם לבמצע מוצלח בירי לעבר נתב"ג וציין פגיעה שנעשתה בשתי אוניות מסחריות. לטענתו, "פגיעה של האויב הישראלי בראש הממשלה ועמיתיו החות'ים, שהיו בין ההרוגים ועבדו במיניסטריונים אזרחיים, אינה מהווה הישג צבאי או ביטחוני לאויב הישראלי".
