תימן הפכה לזירת עימות מרכזית של ישראל מול הציר האיראני | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מערכת הביטחון נערכת לתגובה של החות'ים בתימן למבצע "טיפת מזל", בו חוסלו חברי ממשלה רבים של החות'ים.

להערכתם, החות'ים ינסו לפגוע בבכירים ישראלים בדרג המדיני והביטחוני ובתשתיות לאומיות. בעקבות כך, תוגברה האבטחה על אישים ישראלים בכירים. החות'ים ממשיכים לשגר טילים בליסטיים וכטב"מים מתימן לעבר ישראל, וישראל תקפה בשבוע שעבר יעדי צבא ומתקני דלק באזור צנעא בתימן.