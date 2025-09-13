 מחר תתכנס ועידת דוחא – קטאר תנסה לגייס את מדינות ערב נגד ישראל | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

התקיפה הישראלית על קטאר עוררה זעזוע בעולם הערבי והאסלאמי. קטאר מנסה באמצעות פסגת דוחא הקרובה לבחון את יכולת המדינות הערביות והאסלאמיות להגיב מעשית, להציב קווים אדומים ולהבהיר לישראל כי התנהלותה לא תעבור בשתיקה

יוני בן מנחם | 13 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מחר תתכנס ועידת דוחא – קטאר תנסה לגייס את מדינות ערב נגד ישראל | פרשנות

מחר תפתח בדוחא בירת קטאר ועידת הפסגה הערבית-אסלאמית שיזמה קטאר כדי לבחון דרכי תגובה על התקיפה האווירית הישראלית על צמרת חמאס שהתכנסה בדוחא.

במקביל לכינוס הוועידה הזו, פועלת קטאר בזירה הבין-לאומית, באו"ם ומול בית הדין הבין-לאומי בהאג בניסיון להביא לבידודה המדיני של ישראל ונקיטת סנקציות נגדה.

התקיפה הישראלית על הנהגת חמאס לא הייתה אירוע ביטחוני נקודתי בלבד. היא נתפסת בעיני כמה מדינות ערביות כציון דרך היסטורי, בהיותה התקיפה הראשונה מסוגה על אדמה מפרצית מאז ראשית הסכסוך הערבי ישראלי.

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, השייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל ת'אני, 9 בספטמבר 2025

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, השייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל ת'אני, 9 בספטמבר 2025 | צילום: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, בפגישה של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, 19 באפריל 2024
קטאר מנסה להפנות את מדינות המפרץ נגד ישראל | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי בעקבות התקיפה בדוחא, ההנהגה הקטארית מנסה למסגר את ישראל כאיום אזורי ולחבל בתהליך הנורמליזציה בינה לבין מדינות ערב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ, בחמ״ל שב״כ בעת המבצע
"הפתעה מושלמת" – ההחלטה הישראלית לצאת למבצע והמסר בנוגע לקטאר | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבצע תוכנן במשך חודשים ארוכים והמתין לעיתוי המדויק. פרשנים בעזה תיארו את הצעת טראמפ השבוע כמהלך הונאה אמריקני-ישראלי, שהוביל להתכנסות בכירי חמאס בדוחא

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פברואר 2025
לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה – אבל איך זה יקרה | פרשנות

איל לוינטר

תחת לחץ אמריקני קיבלה ביירות מתווה לפירוק הדרגתי של הארגון מנשקו, אבל בין ההתחייבות הרשמית למציאות בשטח מסתתרים לא מעט סימני שאלה

השייח’ חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, בעיר סווידא, דצמבר 2024
לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות

איל לוינטר

הדרוזים בסווידא דרשו לראשונה בגלוי אוטונומיה, והקימו כוח צבאי מאוחד לשם כך. כיצד תגיב דמשק?

ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Nvidia מרצה בטייוואן, מאי 2025
מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות

איל לוינטר

וושינגטון משחקת משחק כפול – שבו כל מהלך גובה מחיר משלו

מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה
מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה | פרשנות

איל לוינטר

היא הכריזה עצמאות ב-1991, מחזיקה בצומת ימי אסטרטגי, ומופיעה בדיווחים על יוזמות בינלאומיות – כולל כאלה הנוגעות לפלסטינים. כעת בוושינגטון שוקלים להכיר בה רשמית

שתפו: