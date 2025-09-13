התקיפה הישראלית על קטאר עוררה זעזוע בעולם הערבי והאסלאמי. קטאר מנסה באמצעות פסגת דוחא הקרובה לבחון את יכולת המדינות הערביות והאסלאמיות להגיב מעשית, להציב קווים אדומים ולהבהיר לישראל כי התנהלותה לא תעבור בשתיקה
יוני בן מנחם | 13 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
מחר תתכנס ועידת דוחא – קטאר תנסה לגייס את מדינות ערב נגד ישראל | פרשנות
מחר תפתח בדוחא בירת קטאר ועידת הפסגה הערבית-אסלאמית שיזמה קטאר כדי לבחון דרכי תגובה על התקיפה האווירית הישראלית על צמרת חמאס שהתכנסה בדוחא.
במקביל לכינוס הוועידה הזו, פועלת קטאר בזירה הבין-לאומית, באו"ם ומול בית הדין הבין-לאומי בהאג בניסיון להביא לבידודה המדיני של ישראל ונקיטת סנקציות נגדה.
התקיפה הישראלית על הנהגת חמאס לא הייתה אירוע ביטחוני נקודתי בלבד. היא נתפסת בעיני כמה מדינות ערביות כציון דרך היסטורי, בהיותה התקיפה הראשונה מסוגה על אדמה מפרצית מאז ראשית הסכסוך הערבי ישראלי.
