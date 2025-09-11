קטאר מנסה להפנות את מדינות המפרץ נגד ישראל | פרשנות

בסרטון שהפיץ אמש ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא שיגר מסר ברור לקטארים, ובעקיפין גם לטורקיה, ואמר: "אני אומר לקטאר ולכל המדינות המספקות מחסה לטרוריסטים – או שתגרשו אותם, או שתביאו אותם לדין. אם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת".

בעקבות הדברים, ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, התייחס לתקיפה הישראלית בריאיון לרשת CNN ואמר כי "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס". לדבריו, קטאר בוחנת מחדש את תפקידה כמתווכת, וכן את עתיד חמאס במדינה.