גורמים בכירים בירושלים אומרים כי בעקבות התקיפה בדוחא, ההנהגה הקטארית מנסה למסגר את ישראל כאיום אזורי ולחבל בתהליך הנורמליזציה בינה לבין מדינות ערב
יוני בן מנחם | 11 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
קטאר מנסה להפנות את מדינות המפרץ נגד ישראל | פרשנות
בסרטון שהפיץ אמש ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוא שיגר מסר ברור לקטארים, ובעקיפין גם לטורקיה, ואמר: "אני אומר לקטאר ולכל המדינות המספקות מחסה לטרוריסטים – או שתגרשו אותם, או שתביאו אותם לדין. אם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת".
בעקבות הדברים, ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, התייחס לתקיפה הישראלית בריאיון לרשת CNN ואמר כי "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס". לדבריו, קטאר בוחנת מחדש את תפקידה כמתווכת, וכן את עתיד חמאס במדינה.
לפי דיווח באתר הקטארי אלחליג' אונליין, הנחשב לשופר של ממשלת קטאר, דיווח כי קטאר החליטה להקים צוות משפטי בראשות שר המדינה במשרד החוץ, מוחמד בן עבד אל-עזיז אל-חליפי, שינקוט את כל הצעדים המשפטיים בנוגע להתקפה הישראלית, כולל פנייה לבית הדין הבין-לאומי בהאג, "מאחר שהיא מהווה פגיעה בריבונות המדינה והפרה בוטה של המשפט הבין-לאומי".
