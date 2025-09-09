"הפתעה מושלמת" – ההחלטה הישראלית לצאת למבצע והמסר בנוגע לקטאר | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מגדירים את מבצע התקיפה בקטאר כ"הפתעה מושלמת". לדבריהם, המבצע תוכנן במשך חודשים ונמצא על הולד עד לקבלת ההזדמנות המבצעית המתאימה. עיקר המידע המודיעיני שסלל את הדרך לפעולה הגיע מהשב"כ.

בהודעה משותפת שפרסמו היום שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, נמסר כי "אתמול לאחר הפיגועים הרצחניים בירושלים ובעזה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את כל גורמי הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי החמאס. שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה זו.