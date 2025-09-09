 "הפתעה מושלמת" – ההחלטה הישראלית לצאת למבצע והמסר בנוגע לקטאר | פרשנות
גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבצע תוכנן במשך חודשים ארוכים והמתין לעיתוי המדויק. פרשנים בעזה תיארו את הצעת טראמפ השבוע כמהלך הונאה אמריקני-ישראלי, שהוביל להתכנסות בכירי חמאס בדוחא

יוני בן מנחם | 9 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מגדירים את מבצע התקיפה בקטאר כ"הפתעה מושלמת". לדבריהם, המבצע תוכנן במשך חודשים ונמצא על הולד עד לקבלת ההזדמנות המבצעית המתאימה. עיקר המידע המודיעיני שסלל את הדרך לפעולה הגיע מהשב"כ.

בהודעה משותפת שפרסמו היום שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, נמסר כי "אתמול לאחר הפיגועים הרצחניים בירושלים ובעזה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את כל גורמי הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי החמאס. שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה זו.

"היום בצהריים, לאור הזדמנות מבצעית, ובהתייעצות עם כל ראשי מערכת הביטחון ובגיבוי מלא, החליטו ראש הממשלה ושר הביטחון לממש את ההנחיה שניתנה אמש לצה״ל ולשב"כ".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ, בחמ״ל שב״כ בעת המבצע

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ״ץ, בחמ״ל שב״כ בעת המבצע | צילום: תקשורת שב״כ

