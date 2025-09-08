 לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הדרוזים בסווידא דרשו לראשונה בגלוי אוטונומיה, והקימו כוח צבאי מאוחד לשם כך. כיצד תגיב דמשק?

איל לוינטר | 8 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות

רקע

במאי השנה חתמו הדרוזים בסווידא (האזור הדרוזי בדרום סוריה), באמצעות הנהגתם הרוחנית, על הסכם ביטחוני עם משטרו של אחמד א-שרע (אלג'ולאני) בדמשק. לפי ההסכם, כוחות הביטחון הכלליים של המשטר יעזבו את המחוז, ובמקומם תפעל משטרה מקומית של תושבי סווידא, שתהיה כפופה לפיקוח ההנהגה הרוחנית, המושל ומשרד הפנים. המשטר ישמור על נוכחות סמלית בלבד, בלי להשתלט על השטח, והדרוזים לא יידרשו להתפרק מנשקם.

ההסכם נתפס כפשרה בין אוטונומיה מקומית לדרוזים לבין שליטה מלאה של המשטר. מצד אחד, רבים ראו בו הודאה של א-שרע בכך שאין לו יכולת אמיתית לכפות גיוס חובה על הדרוזים או לפרק את המיליציות המקומיות. מצד שני, א-שרע אינו יכול להכיר רשמית במיליציות הדרוזיות ככוח עצמאי, שכן החוקה הזמנית שהציג במרץ השנה אוסרת על הכרה בכל גוף חמוש שאינו כפוף למוסדות המשטר.

אלא שהקרבות שפרצו בחודש יולי בין כוחות המשטר והשבטים הבדואיים לבין הדרוזים, שינו את המציאות בשטח. באמצע אוגוסט נערכו בעיר סווידא ובסביבתה הפגנות רחבות של העדה הדרוזית, שבהן הועלתה לראשונה בגלוי דרישה להגדרה עצמית לדרוזים בסוריה. אף שהרעיון של אוטונומיה דרוזית אינו חדש, זו הפעם הראשונה שהדרישה עולה באופן פומבי וברור.

השייח’ חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, בעיר סווידא, דצמבר 2024

השייח’ חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, בעיר סווידא, דצמבר 2024 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, פברואר 2025
לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה – אבל איך זה יקרה | פרשנות

איל לוינטר

תחת לחץ אמריקני קיבלה ביירות מתווה לפירוק הדרגתי של הארגון מנשקו, אבל בין ההתחייבות הרשמית למציאות בשטח מסתתרים לא מעט סימני שאלה

ג'נסן הואנג, מנכ"ל ומייסד שותף ב-Nvidia מרצה בטייוואן, מאי 2025
מדוע ארה"ב מאפשרת לסין לרכוש שבבי בינה מלאכותית? | פרשנות

איל לוינטר

וושינגטון משחקת משחק כפול – שבו כל מהלך גובה מחיר משלו

מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה
מה הסיפור עם סומלילנד – המדינה שוושינגטון בוחנת וירושלים עוקבת אחריה | פרשנות

איל לוינטר

היא הכריזה עצמאות ב-1991, מחזיקה בצומת ימי אסטרטגי, ומופיעה בדיווחים על יוזמות בינלאומיות – כולל כאלה הנוגעות לפלסטינים. כעת בוושינגטון שוקלים להכיר בה רשמית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 במאי 2025
גורמים בכירים: ישראל אינה עומדת מאחורי הקריאה הדרוזית להיפרדות מסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

קריאתו של המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה להקמת מחוז נפרד עוררה מתיחות במדינה. אנשיו של נשיא סוריה טוענים כי הקריאות שנשמעות מהדרוזים אינן מייצגות את כל בני העדה

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אלהג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024
הדרוזים בסוריה הגיעו להבנה שעליהם להתנתק מסוריה | פרשנות

יוני בן מנחם

השיח' חכמת אלהג'רי, מנהיג העדה הדרוזית בסוריה, קרא לקהילה הבין-לאומית לסייע לדרוזים להקים "מחוז נפרד" מסוריה כדי להגן על בני העדה

שתפו: