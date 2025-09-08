לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות

רקע

במאי השנה חתמו הדרוזים בסווידא (האזור הדרוזי בדרום סוריה), באמצעות הנהגתם הרוחנית, על הסכם ביטחוני עם משטרו של אחמד א-שרע (אלג'ולאני) בדמשק. לפי ההסכם, כוחות הביטחון הכלליים של המשטר יעזבו את המחוז, ובמקומם תפעל משטרה מקומית של תושבי סווידא, שתהיה כפופה לפיקוח ההנהגה הרוחנית, המושל ומשרד הפנים. המשטר ישמור על נוכחות סמלית בלבד, בלי להשתלט על השטח, והדרוזים לא יידרשו להתפרק מנשקם.

ההסכם נתפס כפשרה בין אוטונומיה מקומית לדרוזים לבין שליטה מלאה של המשטר. מצד אחד, רבים ראו בו הודאה של א-שרע בכך שאין לו יכולת אמיתית לכפות גיוס חובה על הדרוזים או לפרק את המיליציות המקומיות. מצד שני, א-שרע אינו יכול להכיר רשמית במיליציות הדרוזיות ככוח עצמאי, שכן החוקה הזמנית שהציג במרץ השנה אוסרת על הכרה בכל גוף חמוש שאינו כפוף למוסדות המשטר.