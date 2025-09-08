הדרוזים בסווידא דרשו לראשונה בגלוי אוטונומיה, והקימו כוח צבאי מאוחד לשם כך. כיצד תגיב דמשק?
איל לוינטר | 8 בספטמבר 2025 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
לאן מועדות פני הדרוזים בסוריה? | פרשנות
רקע
במאי השנה חתמו הדרוזים בסווידא (האזור הדרוזי בדרום סוריה), באמצעות הנהגתם הרוחנית, על הסכם ביטחוני עם משטרו של אחמד א-שרע (אלג'ולאני) בדמשק. לפי ההסכם, כוחות הביטחון הכלליים של המשטר יעזבו את המחוז, ובמקומם תפעל משטרה מקומית של תושבי סווידא, שתהיה כפופה לפיקוח ההנהגה הרוחנית, המושל ומשרד הפנים. המשטר ישמור על נוכחות סמלית בלבד, בלי להשתלט על השטח, והדרוזים לא יידרשו להתפרק מנשקם.
ההסכם נתפס כפשרה בין אוטונומיה מקומית לדרוזים לבין שליטה מלאה של המשטר. מצד אחד, רבים ראו בו הודאה של א-שרע בכך שאין לו יכולת אמיתית לכפות גיוס חובה על הדרוזים או לפרק את המיליציות המקומיות. מצד שני, א-שרע אינו יכול להכיר רשמית במיליציות הדרוזיות ככוח עצמאי, שכן החוקה הזמנית שהציג במרץ השנה אוסרת על הכרה בכל גוף חמוש שאינו כפוף למוסדות המשטר.
אלא שהקרבות שפרצו בחודש יולי בין כוחות המשטר והשבטים הבדואיים לבין הדרוזים, שינו את המציאות בשטח. באמצע אוגוסט נערכו בעיר סווידא ובסביבתה הפגנות רחבות של העדה הדרוזית, שבהן הועלתה לראשונה בגלוי דרישה להגדרה עצמית לדרוזים בסוריה. אף שהרעיון של אוטונומיה דרוזית אינו חדש, זו הפעם הראשונה שהדרישה עולה באופן פומבי וברור.
